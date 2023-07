KOMŠIJE IZ BIGOVE ŽIKU DUGO NISU VIDELE! U kući Todorovića na moru letuje Borina udovica! Slavnog glumca ovako pamte meštani

Bora Todorović je pre više od pedeset godina kupio kuću u Bigovi u Crnoj Gori. U njoj uživa njegov sin, takođe slavni glumac Srđan Žika Todorović, s porodicom.

Ekipa Kurira maltene svake godine ordinira na primorju, odakle izveštavamo kako poznati uživaju na odmoru. Međutim, prvi put smo se ove sezone sreli sa suprugom čuvenog Đenke iz filma "Maratonci trče počasni krug" Karolinom, inače Amerikankom, koja je posle smrti legendarnog glumca odlučila da se povuče iz javnosti.

Ljubazna dama

Posetili smo njihov dom u Bigovi, gde smo je zatekli dok je uživala na terasi. Nakon što smo se predstavili, ona nam je ljubazno rekla da ne želi da govori za medije.

foto: Petar Aleksić

- Hvala vam što ste me pitali, ali ja ne želim da govorim javno. Žika tek treba da dođe sa porodicom, nisam ja dobra za razgovor - rekla nam je ljubazno Karolina.

foto: Petar Aleksić

Ispoštovali smo njenu želju i nismo insistirali, ali zato smo porazgovarali s komšilukom:

- Kako se ne sećamo Bore. Kad nije imao posla u Beogradu, ovde je boravio stalno. Najviše je voleo da sedi na svojoj terasi i da gleda u more. Na stolu obavezno rakijica domaća, a supruga mu sprema ribu. Bila su to srećna vremena. Supruga mu je tu i ona je predivna, kulturna i fina dama - rekao nam je jedan starosedelac Bigove.

Komšinica ima samo reči hvale za porodicu Todorović foto: Petar Aleksić

I druga komšinica ima reči hvale za porodicu Todorović.

- Žika je posebna priča. Uvek kad prođe, kulturno se javi. Kad je bio mlađi, bacio bi neku foru kad prođe ulicom, pa se smejemo unuk i ja. Interesantno da ga prošle godine nisam nijednom videla, a koliko sam spazila, ni sad nije tu. Moguće da će doći krajem leta, tada more ima posebnu draž - priča nam ona.

Sećanja

Podsetimo, pre dve godine Žika je u jednoj ispovesti pričao o tome šta ga sve veže za Bigovu.

- To je naša porodična kuća. Imam maćehu Karolinu i sestre. Imam svoj sprat. Za 16 godina ovo je prvo leto da nisam otišao zbog korone. To je oaza u kojoj sam opušten, u kojoj u gaćama mogu da odem do kafane. Niko me ne gleda i ne smara. Zamisli da u Budvi izađem i sednem, ne bih mogao da živim - rekao je svojevremeno Žika i dodao mu je teško da odlazi tamo nakon gubitka oca i sina.

- Jako je teško. Svaki deo kuće, svaka cigla, svaki zidić... Kad odem na plažu, setim se kako smo se svi kupali zajedno. Teško je odgovoriti. Bigova je ostalo moje mesto. Mogao bih da živim tamo čitave godine - naveo je on tada.

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

00:17 SLOBODAN ĆUSTIĆ OTKRIO DETALJE IZ KARIJERE I ODRASTANJA! Otvorio dušu u Sceniranju i ispričao mnoge neispričane priče iz života