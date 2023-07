MORAĆE DA SE ODREKNE JEDNOG POROKA AKO ŽELI DA ŽIVI! Supruga Milića Vukašinovića: BILA SAM VAN SEBE, mogli su da mu odseku nogu!

Supruga Milića Vukašinovića, Suzana rekla je za Kurir TV da je njegova nedavna operacija koja je obavljena prekjuče bila jako riskantna.

- Trpeo je jake bolove i mislio je da će to proći samo od sebe. Ja sam insistirala da on uradi kolor dopler što je on i uradio i tada mu je ustanovljena aneurizma koja je mogla da eksplodira svakog trenutka. Da se to desilo znate kakav bi bio ishod. Leva noga ga je bolela od kolena prema članku.

- Rešio je da se sam leči, kao većina ljudi na Balkanu što je loše za bilo koga. Ja sam bila izričita da mora da ide na lekarsko pregled. Da nisam sve zakazala on nikad ne bi ni otišao. Kao dete kad odvedete. Bila sam jako zabrinuta za situaciju koje se odigravala sa njim - rekla je supriga poznatog rokera.

Kaže da je tokom operacija postojala opasnost da muzičaru amputiraju nogu:

- Operisan je prekjuče i bilo je jako riskantno. Operacija je bila složena I pretila je opasnost da mu amputiraju nogu. Bila sam van sebe i zvala sam raku Marića i Pericu Stojanovića. Oni su se zaista zauzeli da se pronađe rešenje. Možete misliti da kako bi se on osećao da ostane bez noge. Operacija je trajala oko četiri sata. Bio je u šok sobi i na respiratoru.

A trenutni problem jeste jedna navika koje će Vukašinović morati da se odrekne.

- Mi sad imamo drugi problem. On mora da prestane da puši ako hoće da živi i da poživi. Sada ja radim sa doktorima na tome da on ne sme da ustaje da bi išao da puši.

