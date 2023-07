"HTEO JE DA UBIJE I MENE I SEBE" Lepa Lukić pričala o agoniji koju je doživela u prvom braku: Ščepao me i uvukao u kola...

Ljubavni život kraljice narodne muzike Lepe Lukić oduvek je inetesovao kako njenu publiku, tako i medije.

Ona je uvek otvoreno govorila o svojim emotivnim izborima, a nedavno se prisetila i prvog braka koji se nije slavno završio.

foto: Kurir Televizija

Ona nije krila da se za Tomu udala u ranoj mladosti, a samo nekoliko godina kasnije nastali su probolemi koje nisu mogli da prevaziđu.

- Udala sam se veoma mlada za njega. Bila je to mladost ludost. Sve vreme našeg braka bio je mnogo ljubomoran. Tu posesivnost nikako nije mogao da obuzda, a ja nipošto nisam htela da zbog njega ostavim ono što sam najviše volela, pevanje - rekla je nedavno Lepa.

Ljubomora je bila glavni razlog što se ovaj brak završio, a pevačica se prisetila jedne i nemile scene koja će joj ostati urezana u pamćenje do kraja života.

- Spremila sam se za izlazak i pozvala taksi. Taman da uđem u automobil, on se pojavio, uhvatio me za vrat i pitao: "Gde si pošla?" Odgovorila sam mu: "Sad nigde." Platio je taksi i rekao vozaču da je sve u redu, da je došao po mene. Sve vreme je bio uporan da sazna gde sam se uputila, a ja sam mu odgovarala kod prijateljice Dragice. "U jedan noću ideš kod Dragice?", upitao me. "Da, idem da prespavam kod nje", rekla sam mu. Izmislila sam Dragicu, nisam htela da mu priznam gde idem - pričala je Lepa i dodala da tu nije bio kraj agoniji:

foto: Damir Dervišagić

- Počeo je da me vuče za rukav. Rekla sam mu da prestane ili ću pozvati policiju. U tom trenutku je pukao i rekao: "Noćas ćemo da završimo oboje"! Rekla sam mu da završi, jer nisam mogla da podnesem da me sedam godina prati. Uvukao me je u kola. U toku vožnje sam pokušala da otvorim vrata i iskočim, ali je on jednom rukom držao volan, a drugom ručicu od mojih vrata da ne bih izašla. Rekao mi je da idemo u šumu na Košutnjak da završimo oboje! Hteo je da ubije i mene i sebe.

Toma je na kraju pristao da se razvede od pevačice, a uprkos problemima koje je imala sa njim ona ne krije da ga je uvek poštovala.

Pevačica se kasnije udala za estradnog menadžera Vladu Perovića, a treći brak joj je bio sa Milanom Milanovićem iz Kanade, koji je preminuo.

Kurir/ Grandonline

Bonus video:

08:36 BRAT ME JE TUKAO, A JA SAM BEŽALA, U DŽAKOVIMA SAM ZARAĐIVALA PARE! Lepa Lukić otkrila do sada NEPOZNATE DETALJE iz svog života