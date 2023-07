IVANA KORAB POKAZALA TELO MESEC I PO DANA NAKON POROĐAJA! Manekenka iznenadila izjavom "Još 10 kilograma viška" (FOTO)

Manekenka Ivana Korab se porodila u 5. juna i na svet je donela sina, a sada je pokazala kako izgleda skoro dva meseca nakon porođaja.

Naime, manekenka je na svom Instagram profilu objavila fotografiju u kratkoj majici i uskim helankama i tom prilikom je otkrila da i dalje ima 10 kilograma viška od porođaja.

- Još uvek plus 10 kilograma, ali telo izgleda bolje posle 50 dana - napisala je manekenka.

Podsetimo, Ivana Korab, je prvo dete dobila vantelesnom oplodnjom.

- Prvo dete smo dobili pomoću vantelesne oplodnje. Moj partner je imao rak limfnih žlezda pre 20 godina. Zbog toga sam znala onog momenta kad smo počeli da se zabavljamo da to mora tako. Ljudi su znali koliko ja volim decu i pitali su se: ''Kako si uspela da se upustiš u to?''. U današnje vreme se svi brzo rastaju, hajde skupi hrabrosti i ostani s nekim. To je sve rad. Ako ti u samom startu imaš tu prepreku, mi smo recimo tek iz trećeg puta uspeli, a to ne bismo uspeli bez podrške. Da budeš sam jako je teško. Kad sve to nije uspelo, kad je bilo sve to ružno i teško, ja sam bila zombi. Jako je teško da budeš sam i da se sam izdigneš iznad svega toga. Nije sramota da ne ostaneš trudna prirodnim putem, nije sramota ako muškarac ima problem. Što više pričamo, više ćemo toga da saznamo. Mi smo se nervirali, plakali... Ispalo je sve super na kraju. Sad radimo drugi put, tako da držite mi fige - otkrila je Ivana svojevremeno za domaće medije.

