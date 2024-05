"BOG NA PRAZNIKE POZIVA SAMO NAJBOLJE" Potresne oproštajne poruke nakon smrti Aleksandre Dinić, koja je izgubila bitku sa tumorom

Sahrana Aleksandre Dinić (29) koja je preminula posle višegodišnje borbe sa tumorom na mozgu, biće sutra na Veliku subotu u 14 sati na Novom groblju u Sremskoj Mitrovici, objavila je njena sestra Nataša na svom Fejsbuk profilu.

Hrabra devojka kako su je prozvali izgubila je bitku sa opakom bolešću. Aleksandra Dinić (29) prve simptome agresivnog tumora na mozgu osetila je još u jesen 2020.godine. Prva intervencija bila je u junu 2022. godine. Tada joj je bila otvorena glava, uzet je uzorak i otkriveno je da boluje od glioma, agresivnog tumora, vrlo izazovnog za lečenje.

Dodatne genetske analize rađene u inostranstvu su pokazale da se radi o zloćudnom karcinomu - Glioblastomu WHO gradus 4.

Uprkos hrabroj i dugotrajnoj borbi nije uspela da se izbori sa teškom bolešću i njena sestra je juče objavila da je Aleksandrino srce stalo.

- Često je govorila: ‘Nato, ja ne tražim od Boga da me izleči, već samo da mi da snage da sve izdržim.’ I tako je i bilo, izdržala si sve, lepa moja, i više od toga! Nosila si svoju tešku bolest, svoj težak krst, dostojanstveno, od početka do poslednjeg trenutka. Uvek sa osmehom, bez jadikovanja. Ti si imala bezbroj razloga da budeš očajna, ali nisi bila nikada! Štedela si nas patnje, a sve zbog tvoje velike ljubavi prema nama. Hvala ti za sve, anđele moj, heroju moj. Hvala ti što si me naučila šta znači bezuslovno voleti. Hvala ti što si me naučila trpljenju. Hvala ti što si mi pokazala šta znači istinska vera i požrtvovanost - napisala je Nataša na društvenim mrežama opraštajući se od sestre.

Usledili su a komentara pronašla se ispod Natašine objave, gde su se ljudi opraštali od lepe devojke, a bolne poruke su se samo ređale.

- Koliko ovo nije fer, Neka je anđeli čuvaju.

- Putuj sa anđelima Aleksandra. Duša i telo da ti se odmore od ove golgote. A tebe draga Nataša i tvojim roditeljima Gospod neka da snage za ovaj ogromni gubitak. Neka počiva u miru i spokoju - napisala je jedna od pratilaca iz Makedonije.

- Večan spomen i carstvo nebesko neka je anđeli čuvaju. Bila je veliki borac i anđeo, duša, mila, lepota naša uvek će biti u našim srcima I molitvama nikada je nećemo zaboraviti - napisala je jedna Aleksandrina sugrađanka.

- Bog na praznike poziva samo najbolje. Bože čuvaj ovu lepotu i dobrotu - napisala je jedna korisnica.

- Ako ti jave: umro sam, ne veruj to ne umem. Na ovu zemlju sam svratio da ti namignem malo.Da za mnom ostane nešto kao lepršav trag. I zato: ne budi tužan... deo je pesme koju je ostavila jedna Marta.

Nataša je u četvrtak objavila da je njena sestra preminula, a emotivnim i bolnim rečima se oprostila od nje.

"Počivaj u miru anđele", jedan od desetina komentara na vest o smrti Aleksandre..

Podsećamo, Aleksandri Dinić (29) prve simptome agresivnog tumora na mozgu osetila je još u jesen 2020.godine. Prva intervencija bila je u junu 2022. godine. Tada joj je bila otvorena glava, uzet je uzorak i otkriveno je da boluje od glioma, agresivnog tumora, vrlo izazovnog za lečenje.

Kurir.rs/Blic