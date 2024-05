RODITELJI SU JE KRILI JER JE BILA SUVIŠE LEPA: Važi za najlepšu ženu na svetu, a muž je ostavio zbog 30 GODINA MLAĐE MANEKENKE

Slavna glumica Monika Beluči u poslednje vreme sija nekim posebnim sjajem, što se posebno vidi na novijim fotografijama. Čuvena lepotica živi je pokazatelj koliko ljubav može da promeni ženu, naročito kada je sa nekim ko zna da je čuva i ceni.

foto: Maria Laura Antonelli / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zato i ne čudi što se ispod njenih objava na mrežama ređaju samo komplimenti. Iako ima 59 godina, Beluči je i dalje na listama najlepših žena, a svaka borica ili "nesavršenost", kako neki kažu, samo je prirodala njenom seksepilu.

Gde god da se pojavi, nema sumnje da bi hipnotisala sve svojom pojavom, i nema naznaka da će se to promeniti, barem ne u skorije vreme.

foto: Anna Maria Tinghino / imago stock&people / Profimedia

Interesantno je da postoji priča da je Belučijeva još kao dete privlačila toliku pažnju svojim izgledom da njenim roditeljima, Mariji Gustineli i Luiđiju Belučiju prilazili ljudi i pitali ih na koga je povukla toliku lepotu.

Marija i Luiđi su se vremenom umorili od takvih pitanja pa su izbegavali da se u javnosti pojavljuju sa Monikom odnosno počeli su da skrivaju svoju prelepu ćerku, kako su ispričali.

Međutim, bilo je potrebno da prođe 15 godina pa da čitav svet ostane hipnotisan lepotom nestvarne Monike koja je sa 15 godina uplovila u manekenske vode, a ostalo je, naravno - istorija.

Inače, Belučijeva je bila udata dva puta - najpre za italijanskog fotografa poreklom iz Argentine, Klaudija Karlosa Basoa, a potom za francuskog glumca Vensana Kasela sa kojim ima ćerke Leoni i Devu. Šuškalo se i da ju je Vensan ostavio zbog 31 godinu mlađe Tine.

foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP / Profimedia

Mnogima ni dan-danas nije jasno kako je Vensan, koji nosi nimalo laskav nadimak "najružnijeg zavodnika", mogao da takvu vanvremensku lepoticu zameni mlađom, a pojedinci su čak govorili da Tina Moniki nije ni do kolena.

Međutim, čini se da ni Monika nakon razvoda nije dugo patila te je našla sreću sa 18 godina mlađim Nikolasom. Ipak, par je ipak raskinuo, a danas je legendarna glumica u srećnoj vezi sa legendom filmske umetnosti Timom Bartonom.

Oni su spoj koji niko nikada nije očekivao. Njihova veza se razvijala u najvećoj tajnosti, a prvi put su se sreli u Kanu 2006. godine, ali su se varnice navodno prvi put javile prošlog oktobra na filmskom festivalu Lumiere u Lionu.

foto: Shutterstock/taniavolobueva

Dok je Monika simbol ženstvenosti i već decenijama jedna od najpoželjnijih glumica, njen partner je kultni reditelj, poznat po pomalo mračnoj ikonografiji i uvrnutom smislu za humor. Barton u filmskoj industriji dobro je poznat po svojoj gotskoj fantaziji i estetici, zbog čega ga zovu i "čudak", a poslednje njegovo ostvarenje je ultra popularna Netfliksova serija "Wednesday".

Ipak, bio čudak ili ne, uspeo je da nađe put do Monikinog srca i da je učini najsrećnijom na svetu. "Ako sam sa njim, to je pre svega zato što me njegova duša dira. Štaviše, kada mi je ponudio ključnu ulogu u svom sledećem filmu, odmah sam pristala jer sam, osim ljubavi, želela da podelim i radno iskustvo sa njim", ispričala je glumica nedavno otkrivši svoje emocije prema slavnom režiseru.

(Kurir./Wanted/I.M.)

Bonus video:

04:53 SLOBODA MIĆALOVIĆ PROGOVORILA O DOLASKU MONIKE BELUČI U ČORTANOVCE: Lepa glumica naglasila: Ovo vam sigurno NEĆE PROMAĆI!