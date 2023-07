"HVALA TI ŠTO SI ME UČINILA BORCEM" Zvezdan Slavnić se oglasio emotivnom objavom nakon što ga je počastila TUŽBOM!

Anđela Đuričić podnela je tužbu protiv bivšeg partnera Zvezdana Slavnića, što je njega vidno iznenadilo i razočaralo.

Javnosti se obratio putem lajva na Tiktoku, kada je otkrio da će banovati svakoga ko pomene i slovo Anđelinog imena.

foto: Ana Paunković, Antonio Ahel/ATAImages

- Da se razjasni jednom zasvagda šta ja radim, a šta rade drugi. Znate svi šta se desilo... Moja je želja to da više nikada ne spomenete njeno ime u mom lajvu. To ja lično želim. Nit me neko nagovara, nit mi iko govori šta da radim. To je samo moja želja. Ovo je lično protiv mene i ko god misli da treba da ode kod nje, shvatiću. Sve mi je otvoreno, ali neću da vidim njeno ime da spominjete - rekao je Zvezdan besno u lajvu i nastavio:

- Mislim da vam je jasno zašto sam ćutao ovoliko i koliko sam ispao fer, a mnogi su mi do juče govorili da sam malo uradio za nju. Ovo je otišlo na neki nivo na koji nikada ne bih očekivao. Sa moje strane do toga nikad u životu ne bi došlo. Branio sam je i gurao sve po strani, a vi ste mi govorili kako nisam dovoljno uradio. Pričali ste da se krijemo i šta sve. Mislili ste da nisam bio iskren, a evo šta je ona uradila. Ne kažem da sam dobar, ali sam ispao fer. Tu temu zatvaramo zauvek. Jedno slovo njenog imena ne želim više da čujem - bio je izričit bivši zadrugar.

Slavnić je odlučio da povuče potez protiv Anđele, tako što je angažovao tim moderatora na Tiktoku da banuju sve ljude koji je pomenu, a danas se oglasio novom objavom u kojoj je citirao pesmu Kristina Agilere "Borac".

- Želim da ti se zahvalim jer me je to osnažilo, nateralo da se više trudim, učinilo me mnogo mudrijim... Zato hvala ti što si me učinila borcem. Naučilo me je da brže učim, očvrsnulo moju kožu i učinilo me mnogo pametnijim - glasili su stihovi koje je uz svoju fotografiju citirao Anđelin bivši partner, Zvezdan Slavnić.

foto: Printscreen

Podsetimo, Anđelin advokat se oglasio ovim povodom i otkrio za šta Đuričićeva tuži Slavnića.

- U ime i za račun gospođice Anđele Đuričić podnete su Prvom javnom tužilaštvu u Beogradu krivične prijave protiv Zvezdana Slavnića iz Beograda zbog osnovane sumnje da je izvršio produžena krivična dela na štetu gospođice Đuričić i to nasilje u porodici iz čl.194 st.1, a prvom osnovnom sudu u Beogradu privatne krivične tužbe zbog izvršenja produženih krivičnih dela laka telesna povreda iz čl.122, uvreda iz čl.170 i iznošenje ličnih i porodičnih prilika iz čl. 172 krivičnog zakonika Republike Srbije - stoji u saopštenju advokata dr Nataše M. Tošić Sremac.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Bonus video:

00:55 Dragana Mirković oborila rekord u Čelincu, nevreme joj ne može ništa