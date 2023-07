POZNATI PEVAČ PREKLINJAO SUZANU MANČIĆ DA BUDU INTIMNI! Raskrinkala ga je nakon toliko godina, "VISIO JE SA 4. SPRATA U GAĆAMA"

Voditeljka i najpoznatija Loto devojka Suzana Mančić pre više od jedne decenije je napisala autobiografiju ''Neukrotivo srce'' u kojoj je javnosti otkrila brojne detalje iz svog života.

Između ostalog, Suzana Mančić je otkrila i da je zbog neeksponiranja svojih veza u javnosti, imala niz neprijatnih situacija.

- Pošto smo ambasador i ja krili našu vezu od javnosti, svi su mislili da sam ja, u stvari, slobodna. Da sam sama. Udvarači su kidisali. Na turnejama su mi se nabacivale kolege, ali ja nisam volela da imam afere sa kolegama. A nisam se ni ponašala ‘slobodno’. Ali, bio je jedan, naročito popularan pevač, koji je bio i naročito uporan. Obletao je, pa obletao, nije popuštao. Ništa mu nije smetalo, ni to što je oženjen dugo, ni to što uopšte ne prihvatam njegovo udvaranje - napisala je ona, a onda otkrila da se peo na njenu hotelsku terasu, kao i da je kada se slikala za Plejboj bio najglasniji u vređanju voditeljke.

- Jedno veče, na turneji, zadesili smo se u Čapljini. Sa Biljanom Ristić sam delila sobu, kao i obično. A soba je bila na četvrtom spratu, što će reći dosta visoko. Sa francuskim balkonima. Posle koncerta, on krene s navaljivanjem, ovim rečima: ‘Daj mi malo, molim te!’, ‘E, baš ti ne dam!’, ‘Samo malo, molim te…’, ponavlja pevač i ne popušta. Naravno, nas dve smo otišle u sobu. Posle nekih desetak minuta, čujemo neko grebanje po francuskom balkonu. Pevač visi s četvrtog sprata, u gaćama, kao Tarzan i viče: ‘Puštajte me ili ginem!’ Nas dve smo ipak bile jače. Uvukle smo ga u sobu i odmah izbacile kroz vrata. Da li zbog mog odbijanja, ili njegovog karaktera, a pre će biti ovo drugo, kad sam se mnogo godina kasnije slikala za ‘Plejboj’, baš on se našao da morališe i proziva me. Najgrublje i najglasnije od svih - napisala je ona i nikada nije otkrila o kome je reč.

