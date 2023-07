"U KUĆI KULIĆA JE OPŠTI HAOS!"Ivan Marinković sumirao UTISKE posle rođendana sina Željka, pa progovorio o SELIDBI U NIŠ

iskren do koske

Veliku pažnju privukao je odlazak Ivana Marinkovića na rođendan sina Željka Kulića, prvi put za pet godina, koliko je napunio.

Svoje utiske sumirao je u razgovoru za domaće medije.

Da li je i tvoja partnerka Jelena išla sa tobom na rođendan?

- Nisam bio sa Jelenom, prost je razlog - Jelena radi svakog dana, devojka ne može da da otkaz da bi otišla na rođendan. Nisu to prilike da Jelena tu mora u svakoj situaciji da bude tu. Jelena je tu kad Željko dođe kod nas, ali da sad ona svuda ide... Tu neke stvari moraju da se stave na svoje mesto. Željko je deo moje porodice, isto tako ja njegove i Jelena nema potrebu svaki dan da se meša.

foto: Printscreen Instagram

Kakva je bila atmosfera kod Kulića?

- Kod njih u kući je opšti haos bio, spremanje... Paničili su kad ću ja, da li ću da stignem, a ja sam stigao na vreme, otišao po Željka, normalno, bez ikakve tenzije, ali kod Kulića je to... Ja tu ništa ne mogu da promenim, ćutim, trpim, sednem u kola i idem i to je to.

Da li ste bili napeti?

- Nije bilo tenzije, mislim da ja dosta doprinosim tome. Vrlo smireno razgovaram s njima, nema razloga da tu budu ikakve svađe. Nije bilo tenzije, svi smo se super zezali, a deca su bila prioritet.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

Kako ste se proveli ti, Miljana, Marija...?

- Morao sam da odem oko 22h, Marija i drugi su ostali, imam jedan snimak Marije, bila je kao na svom rođendanu u "Zadruzi"... Bilo je baš zanimljivo. Samo ovaj put nije bila u crvenom, već u žutom. Ona je boemčina, opusti se, malo popije, ali i treba, unuku joj je peti rođendan... Mada, ko hoće, uvek nađe razlog.

Sećaš se da ti je Marija predlagala da se ti i Jelena preselite u Niš, da kod njih podignete plac ili novu kuću... Da li si pogledao taj plac?

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

- Nije mi pokazala plac, ali dao sam joj jednu ideju. Imamo plan da dogodine odemo u Leskovac da živimo, ja to kažem Mariji, ona se oduševila. Imaju oni dosta prostora tamo, video sam ja, otprilike, tamo iza, gde može da se podigne...

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu