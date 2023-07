ŠOK U STUDIJU! Anitin otac se uključio u emisiju i žestoko OPLEO po njoj, ona zaplakala na SAV GLAS: Udario je MOJU MAJKU...

U toku emisije "Narod pita" se uključio Anitin otac, Dejan Stanojlović, s kojim bivša zadrugarka nije u dobrim odnosima.

Anitin otac najpre je izrazio negodovanje zbog njenog braka sa Matorom, a onda ju je žestoko iskritikovao.

- Za mene je jedno veliko poniženje, ja sam otac pet sina i ćerke - rekao je Dejan.

- Ti imaš samo tri sina, nas ne treba da računaš jer ti sa nama ne živiš toliko dugo - rekla je Anita.

foto: Printscreen Instagram

- Kao otac i kao deda unuka kojeg ima, a ja njega nisam video toliko dugo zbog tebe. Ćerko da ti kaže nešto tvoj otac. Ja nikada nisam mrzeo tebe i tvoju braću, a odnos mene i tvoje majke je nešto drugo. Nikada te nisam uvredio, i mnogo mi je teško sve ovo što proživaljvam, i nikada neću da ti dam odobranje za to što si uradila, nikada neću biti pristalica - rekao je Anitin otac.

- Nisam ti ni tražila odobrenje, ti ne živiš sa mnom od moje četvrte godine, ti si mene sada ovde nazvao, a nisi me zvao nikada da me pitaš kako sam. Nisi me nazvao nikada, mama je uvek bila tu. Koliko ti mojoj mami duguješ novac za moju braću - upitala je Anita.

- 200 hiljada dugujem, ja nemam stalan posao, ali to nema veze sa tobom. Ja nisam sa tobom u kontaktu od kako si bila u braku sa onbim muškarcem sa kojim imaš dete. Svi znamo kakav je njen bivši muž, posle svega, kada moja bivša supruga nije znala gde je , ja sam znao i vratio je. Ja sam tebe vodio na more, a ne tvoja majka - govorio je Dejan.

foto: Printscreen Instagram

- Ti ne znaš kada je moj rođendan, kada su rođendani moje braće? Ja nemam oca, moj otac je mene ostavio, a da to nisi uradio. Ja znam kada je tebi rođendan. Rođen si 3. februara, a ti ne znaš ko sam ja - dodala je Anita.

- Ti sve radiš zbog popularnosti, dete ti nije bitno. Ne znaš gde je. - govorio je Anitin otac.

- Ja ne pamtim kada sam ga videla, meni su rekli da promenim prezime, njegovoa sestra i majka i ja sam to hvala Bogu sada uradila. Njegova majka je klela moju majku dok je bila u trudnoći - rekla je Anita.

- Moram da kažem, svaka čast Matoroj, ali ja sam protiv toga. Bog je stovori Adama i Evu, Anita ima sina, ona je imala brak iza sebe, a nijedan čovek ne može da podrži takve brakove - govorio je Dejan.

- Reci kada su ti deca rođena - govorila je Anita,.

- 18. novembara - rekao je Dejan.

foto: Printscreen Instagram

- Tada je rođendan njen majke - rekla je Anita i pozvi je završen sa njim.

Anita je potom otkrila skandalozne detalje iz njihovog odnosa.

- On me se javno odrekao, samo nek se završi na ovome sada, da me ne zove i ne uznemirava, da se ja ne stresiram zbog meni nebitne osobe. Kada sam se porodila, on je tada saznao, došao je kući i udario je moju majku. Javila sam se i pitala ga: "Odakle ti pravo?", rekla sam mu da kada bude umro da neću sveću da mu upalim, tu se uključila njegova žena i kaže mi: "Kako te nije sramota, gde si ti da ga pozoveš?". Nikada me nije ni pozvao da bi znao da sam trudna, smatram da mi je skroz nebitna osoba u životu - pričala je Stanojlovićeva, a potom se rasplakala.

Kurir.rs

Bonus video:

04:40 Jovana Tomić Matora