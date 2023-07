NAKON SVIH MUKA KOJE SU JE ZADESILE! Ana Nikolić se oglasila i priznala šta joj stoji na duši: Varali su me i lagali!

Pevačica Ana Nikolić (44) našla se u žiži interesovanja javnosti prethodnih nedelja zbog čitavog niza skandala, naročito zbog svađa sa menadžerom i šokantih tvrdnji o konzumiranju opijata, ali i zbog narušenog fizičkog izgleda i rana po licu.

Pevačica se sada, kada se situacija malo primirila, obratila svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, te otkrila kako se oseća nakon muka koje su je zadesile.

- Izdali su me mnogi, ja njih nisam. Lagali su me mnogi, ja njih nisam. Varali su me mnogi, ja njih nisam. Na kraju su me opet tražili, ja njih nisam - napisala je Ana u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Pevačica je ove citate podelila zajedno sa muzikom iz filma "Kum".

Podsetimo, nedavno je isplivao privatni snimak pevačice, gde ona moli za pomoć, dok na licu ima žive rane i govori kako nema novca.

Iako su svađe sa kolegama uzele maha, mnoge pevačice podržale su Anu u njenoj borbi, poput Goge Sekulić, Nataše Bekvalac, Jelene Karleuša i Maje Berović.

