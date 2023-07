NOVA DRAMA ALEKSANDRE I FILIPA CARA! Ostali ZAROBLJENI u Francuskoj, svi planovi im propali, evo kroz kakvu AGONIJU PROLAZE

ponovo su propustili let

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić i njen verenik Filip Car ostali su zaglavljeni u Francuskoj.

Oni se već nekoliko dana nalaze u Parizu, a kako je Car otkrio tokom "lajva" na društvenoj mreži TikTok, ponovo su propustili let, ovog puta zbog nevremena.

- Trebalo je danas da krenemo nazad, krenuli smo na vreme, ali kao da je od Boga bilo. Upali u gužvu, bilo nevreme, kasnili na aerodrom, tako da smo zakasnili na još jedan let. Ode avion, ode sve. Ostajemo ovde, sigurno do ponedeljka, utorka. Dešava se učestalo, 19 karata smo kupili do Francuske - pričao je Car na TikTok-u.

- Ali kažemo, kao da je bilo od Boga, tako je nevreme bilo, bile bi sigurno turbulencije. A i nismo prošli sve što smo hteli, sad smo u jednom gradiću pored Pariza, išli smo da vidimo dvorac Luja XIV, to je mene zanimalo, sutra ćemo da idemo u Luvr. Upalilo mi se sve, nisam toliko hodao 10 godina - nastavio je da objašnjava Filip.

Podsetimo, oni su imali dramu kad su odlazili za Pariz. Usnimljeni su na aerodromu kako se svađaju, a Aleks je kasnije tvrdila da je nervoza učinila svoje i da je do drame došlo zbog toga što su izgubili kofere. Iako su tvrdili da su izgubili kofere, Aleks ih je iste noći uslikala u spavaćoj sobi i to objavila na društvenoj mreži

