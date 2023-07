MISICI AMPUTIRALI NOGU, BILA OTETA, SAZNALA ZA BOLEST... Tanja iz Velikog brata preživela pakao, JEZIVA životna priča

Tatjana Jovančević domaćoj publici je postala poznata učešćem u rijalitiju “Veliki Brat” 2009. godine, a pažnju na sebe je skrenula tužnom životnom pričom.

Naime, njoj je amputirana noga kada je imala samo 23 godine jer joj je dijagnostikovan tumor na kolenu.

- Pre 27 godina dobila sam lentu najlepše, mis Bosne i Hercegovine. Imala sam samo 16 godina. Trebalo je da izađem na izbor za mis Jugoslavije u septembru te godine, odbila sam, i odbila sam ugovor jedne modne kuće - napisala je ona jednom prilikom na Fejsbuku.

foto: Printscreen

- Vratila sam se u Zemun sa raspusta od bake i ovde mi je lagano počeo pucati život. Otac našao neku udavaču već tada udatu, uselila mu se zla u stan, a mene je izbacio na ulicu zbog nje, bila sam višak, tesno ako sam i ja tu. Svako bira svoju sudbinu, ja sam bila glupa jer nisam birala da krenem drugim putem, unovčila svoju lepotu i sad uživala negde u svetu. Dobila sam drugi zadatak, dobila sam borbu sa teškom bolešću i tumorom, ostala bez dela tela i sedim i evo sada gledam ove crne neandertalce i slušam krik majmuna - dodala je Tatjana.

Tatjanina majka Gordana je, dok joj je ćerka boravila u rijalitiju, ispričala da je Tatjana bila kidnapovana kada je imala 16 godina. Naime, kako je rekla, njenu ćerku je, tokom posete baki u Bosni, otela grupa muslimana koji su je tri meseca držali zatvorenu u podrumu.

Ona je kasnije nekako uspela da pobegne, a njen otac je tvrdio kako je priča o otmici izmišljena.

foto: Printscreen/TikTok

Tanja je život pred kamerama ostavila po strani i zaposlila se u kozmetičkom salonu, a pre par godina je u javnost dospela tužna informacija, da joj je oktriven tumor na dojci, zbog čega je morala da se odstrani dojka.

- Našoj Tatjani je pre dva meseca otkriven tumor na dojci. Posle mukotrpnih pregleda ona je operisana i odstranjena joj je jedna dojka. Za desetak dana počinje prvi ciklus hemoterapija. Tatjani je ovo drugi put da se bori sa istom bolešću. Pre 26 godina operisana je i morala je da joj se amputira noga - stojalo je tada u jednoj objavi na Fejsbuk stranici posvećenoj njoj.

Jovančevića je svojevremeno otkrila kako je podnela ceo proces i sa čime se sve izborila u ovom bolnom periodu, koji ju je ponovo saterao u ćošak.

foto: Printscreen/TikTok

- Završila sam 12 hemioterapija. Želela sam da vam otkrijem kroz šta sam sve prolazila. Imala sam snagu sve do neke pete hemioterapije, doživela sam šok jer su me mnogo puta ubadali u ruke, od prethodnih terapija su mi teško pronalazili vene jer smeju da me bodu samo u levu nogu i levu ruku - započela je potresnu ispovest tada Tanja, pa nastavila:

- Nakon toga mi je toliko pozlilo da sam se uplašila za svoj život, šećer mi je skočio, bio je oko 10, pritisak mi je skočio, mislila sam da ću se onesvestiti, to je jedna jako teška borba, teška i velika muka, mislila sam da ću lakše prolaziti kroz sve to, nakon sarkoma kog sam imala 95.te godine, a 96. mi je amputirana noga, tada sam primala te crvene terapije od kojih svi strepe, a sada kada je ovo ponovo počelo pitala sam se da li ću dočekati rođendan živa, evo u subotu mi je rođendan, završila sam sa hemioterapijama, ali ovaj pakao se ne može opisati - pa se osvrnula na jezive nus pojave koje su je pratile sve vreme:

foto: Printscreen/TikTok

- Najblaže što je bilo što su mi opale trepavice i kosa, obrve, krvarenje iz nosa je bilo nenormalno, maramice svakog dana, ispljuvavala sam krv, toliko sam se bila uplašila, imala sam nenormalne vrtoglavice, imala sam osečaj da mi se oči uvrću - rekla je vidno potrešena bivša rijaliti učesnica

- Kad sam doktoru pokazala maramicu, doktor je zblaznuto pogledao i rekao je odmah ideš na magnetnu rezonancu glave, na koju zbog alergije na kraju nisam otišla, prolazila sam kroz sve ovo kao bosa preko užarene lave, dolazilo je do trenutaka gde nisam mogla da obujem protezu jer neki lek koji sam primala oticalo mi je celo telo, noge, ruke i lice.

- U šestoj terapiji, sam išla non stop na ekg, a doktori i dalje ne znaju da mi prognoziraju kakav će biti ishod, treba da se prođe celokupno lečenje zaključno sa zračenjima, a bolovi su bili nesnosni. Tešili su me da je sve to zbog hemioterapija i da ću biti bolje kad sve to prođe, osrekla sam se skoro svega, sve sam promenila što se tiče ishrane i života i spavanja, ustajanja, naučila sam dosta toga kroz sve ovo, naučilo me je pameti sve ovo.

- Ovome svemu doprinosi veliki stres i apelujem na sve žene da ne dovode svoje telo u to stanje do te mere da ne mogu da spavaju od umora, a ako dođe do ovoga gde sam ja to je teška muka. U jednom trenutku mi je toliko pozlilo da sma rekla doktorima da mi nije dobro i mislila sam neću dočekati svoj rođendan, svi su se okupili oko mene, koliko god sam jaka ovo ne mogu da izdržim, ta scena će mi zauvek ostati u sečanju - zaključila je Tanja tada.

Kurir.rs