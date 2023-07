"ANĐELA PRIJAVILA POLICIJI ZVEZDANA KADA JE ODBIO DA BUDU U TAJNOJ VEZI" Šok otkriće Miljane Kulić, detalji razgovora sa Slavnićem

Kontroverzna bivša zadrugarka Miljana Kulić gostovala je u emisiji "Zadruga - Narod pita", gde je oplela po čuvenoj trojci šeste sezone, Anđeli Đuričić, Zvezdanu Slavniću i Ani Ćurčić.

foto: Instagram/ miljana_kulic_official

- Anđela Đuričić je totalno izgubila kompas i o vremenu i o prostoru, uobrazila se, misli da je Svetlana Ceca Ražnatović, vucara se tamo sa nekim obezbeđenjem. Moje mišljenje je isto kao i tamo o njenom postuptku. Što se Ane tiče, žao mi je što je kroz sve to prošla sa Zvezdanom, ona je bila moj favorit, naravno Ivan Marinković, posle njega, navijala sam i glasala za Anu. Ja sam se juče čula sa Zvezdanom, malopre me je zvao, ali mi je upisan u telefon "Anđela Đuričić", jer sam mislila da je njen broj telefona, međutim njegov je. Vidim da je Ana podržala, to mi je besmisleno, nije šija nego vrat. Kao nije je podržala, a u stvari je podržala. Filip Car i Janjuš se prodaju zbog novca. Puklo je prijateljstvo, sada snimaju zajedno Tiktok lajvove samo zarad novca - počela je Miljana.

foto: Pritnscreen

- Aca Bulić i Ana Ćurčić obelodanili su da su u vezi. Neki se pitaju kako je moguće zbog Acine žene i da su Anđela i Ana iste, da li se slažeš - pitao je voditelj Darko Tanasijević.

- Slažem se. Koliko sam upućena, Aca je bio sa tom ženom deset godina, da zaokružimo, a ostavio je zbog nje. Sve vreme se družio sa Anom, dolazio, a ona je odlično znala da je u vezi, hvalila je njegovu suprugu. Isključivo sam volela, od svog onog šljama, ja sam bila deo toga, da Ana pobedi zbog dece - rekla je Kulićeva.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Budući da je u kontaktu sa Zvezdanom Slavnićem, Miljana je otkrila i šta joj je on ispričao o odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Zvezdan je meni rekao da su prekinuli taj ljubavni odnos, da ga je ona ostavila zbog roditelja i da se viđaju u tajnosti. Kada nije pristao na njenu tu ponudu da budu zajedno krišom, ona je njega prijavila u policiju da mu se sveti zbog nasilja - rekla je Miljana.

Osvrnula se i na Anđelino ponašanje nakon diskvalifikacije iz "Zadruge 6".

- Baš juče je dala intervju, pa kao obezbeđenje je oko nje. Ko si ti da imaš obezbeđenje?! Ona je sva utripovana kao da je nešto pohvalno uradila, pa da je prepoznatljiva. Napisala mi je poruku, Tiktok sam snimala, Anđela je tek započela sa Zvezdanom da snima. Odradili smo taj lajv, pitala me je. Pitala sam je da snimamo zajedno lajv, da bi mi ona rekla: "Može kada dođeš kod mene u emisiju", napisala sam joj: "Izvini na uznemiravanju". To je žalosno! - rekla je Miljana.

Bivši zadrugar iz Crne Gore, Ivan Dragić, otkrio je šta se u njegovom kraju priča o Đuričićevoj, koja je prošle godine osvetlala obraz Crnogoraca.

- Ništa lepo. Ona je prošle godine pokazala da je okej devojka, moralisala je, dok je ove sezone možda bila i najgora. Kažu mi ljudi da sam ponos Crne Gore, a da ih je Anđela razočarala, da je taj njihov odnos bio bolestan i očajan, to njeno mirisanje, u pravu je Miljana kada kaže da je istripovana, dosta leti visoko, trebala bi da se spusti na zemlju. Video sam da su zaljubljeni, podržao sam. Nisu uspeli, što je i za očekivati - rekao je Ivan.

Kurir/ 24sedam

Bonus video:

01:13 Miljana Kulić nastupila u Zagrebu, napravila euforiju