"HTELA JE DA ME POLJUBI U USTA, A ONDA JE ME GAĐALA ČIZMOM" Sloba otkrio kakvu je neprijatnost doživeo, pa spomenuo Kiju: Kajem se

Folk pevač Sloba Radanović celo leto će provesti radno na Crnogorskom primorju, a sada je rešio i da otkrije šta mu se sve dešavalo na nastupima.

- Nemam slobodnih termina baš sam bukiran. Svaki dan nastupam, ali stignem i da se okupam i da odem u teretanu. Redovno treniram, ne radim to samo zbog izgleda već zato što mi prija.

Jedan od najtraženijih pevača istakao je da je na nastupu doživeo da ga devojka pogodi čizmom.

- Nije bilo flaša ili čaša, ali u Kotoru su me gađali čizmom. Devojka je htela da me poljubi u usta na nastupu, a ja sam se izmakao. Ona je izula svoju čizmu i gađala me.

Sloba se dotakao i svojih kolega koji pune klubove po Crnogorskom primorju, a onda i bivše supruge Kije Kockar.

- Super su mi pesme mojih koleginica. Drago mi je kada vidim da su im nastupi krcati, meni je srce puno. Daju sve od sebe, ne pevaju na plejbek, ne skidaju se... Danas mi je drug pokazivao neke snimke gde se kolege polivaju na bini, zgranuo sam se - kaže pevač i priznaje da se kaje što je varao bivšu suprugu:

- Oni se uvek dodaknu toga da ja morališem, a prevario sam ženu. Pa dobro, nije to baš tako kako oni predstavljaju. Uvek gledaju da nekako njihov greh izgleda manje u odnosu na to moje, a ja sam se za svoje grehove pokajao. Iz korena sam se promenio i možda je to jedini moj greh koji sam imao u životu - rekao je Radanović za emisiju "Ekskluzivno" i dotakao se negativnih komentara koje dobija na društvenim mrežama:

- Ne dotiču me negativni komentari, ljudi koji pišu loše o meni ne mogu da me iznerviraju i da utiču na moje raspoloženje - rekao je on za medije.

