BARBARA OTKRIVA ISTINU O ROMSKIM SVADBAMA! Traju danima, naporno je za uši, dobijamo fiksni honorar! Ovo se dešava sa BAKŠIŠOM!

Pevačica Barbara Bobak osvrnula se na iskustva na romskim veseljima koja je do sada radila, a onda i otkrila koliko se novca na takvim slavljima može zaraditi.

foto: Kurir Televizija

- Da, to je jedan fenomen. Sve što možeš da zamisliš, ti ćeš da vidiš na romskoj svadbi. Sve je jedan običaj, sve je jedan outfit, sve je jedno ponašanje. Čula sam kako su negde doneli štand McDonalds-a, pa su i to imali na svadbi. Sad, svadbe na kojima sam ja pevala nisu bile baš toliko heavy, ali u svakom slučaju je zanimljivo. Tu bude 5-6 pevača i uvek je jedan glavni. Prvo, naporno je za uši zato što oni vole jako glasnu muziku, pa se svi nadglasavaju, pa tu uvek bude neka mikrofonija i to ume da traje danima, ceo dan, celu noć ili koliko zakupe salu, zavisi. Ja nisam imala baš te neke "oračke" svadbe, više sam bila shvaćena kao neki zabavljač. Ja tu dođem, otpevam svojih sat, dva, tri, isprdam se sa klincima, skačem, pevam - pričala je ona i dodala:

foto: Kurir televizija

- Smešno mi je i što tu uvek bude voditelj i onda on najavljuje sve, prvo koliko je ko novca dao, a onda ko će da peva, proziva pevače i to mi je beskrajno zabavno. To se radi uglavnom na garancije i svako od muzičara i pevača kaže svoju cenu i na kraju dobiju svoj bakšiš. Ako bude višak bakšiša, to se razdeli, nekada ti domaćini muzičari uzmu sve sebi, nekada daju muzici, pa se to razdeli, ali uglavnom svako dobije svoj fiks po koji je došao - otkrila je Barbara Bobak, koja je u žižu javnosti dospela kada je ušla u vezu sa sada već bivšim dečkom Darkom Lazićem.

Kurir/ Nova

Bonus video:

02:00 BARBARA BOBAK O LJUBAVNOM ŽIVOTU