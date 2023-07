EVO KAKO JE VIKI MILJKOVIĆ POSTALA PEVAČICA! Ovaj PEVAČ joj je pomogao da se vine u zvezde, sve oPRVIM KORACIMA na estradi!

Violeta Viki Miljković rođena je u Nišu, a dok je njen otac maštao na ona bude doktorka, njen životni put bio je drugačiji. Viki je još kao devojčica odlučila da će biti pevačica, a onda joj je jedan pevač obećao da će joj pomoći.

foto: Petar Aleksić

Viki je maštala o tome da se jednog dana proslavi kao zvezda poput Lepe Brene, a kada pogledamo kakvu je karijeru izgradila, sa sigurnošću se može reći da je ona svoje snove i ostvarila.

- Ja sam od svoje treće ili četvrte godine pevala u kući, navlačila mamine štikle, raznorazne marame vezivala, stavljala traku oko glave da budem Lepa Brena i maštala da budem pevačica - navodi ona.

Uprkos činjenici da su za Viki roditelji imali druge planove, ona nije posustajala i pratila je svoj instinkt, stoga je paralelno išla u dve škole, muzičku i gimnaziju.

- Ja sam upisala i gimnaziju i srednju muzičku jer je moja želja bila srednja muzička, ali tata nije bio za to, on je voleo da ja završim gimnaziju, pa da studiram medicinu, ali ja to ne podnosim i srećna sam što to nije bilo po njegovom, nego po mom. Ne bih mogla da radim nešto što ne volim - objašnjava pevačica.

foto: Kurir Televizija

S obzirom da Viki u porodici ima talentovanog brata koji svira harmoniku i važi za jednog od najboljih harmonikaša u državi, sva pažnja je bila usmerena prema njemu, a ona je na sve načine pokušavala da se istakne i uđe u svet muzike.

- Moj brat je prvo krenuo da svira harmoniku, moj brat je jako talentovan i dan danas je jedan od najboljih harmonikasa u državi. Krenula sam da sviram harmoniku, nije bilo bitno kako samo da uđem u svet muzike, moj otac je video da to nije instrument za devojčicu, onda sam se prebacila na pevanje. Prvo je to bilo bezazleno, ja u kući pevam, kad je moja želja krenula da biva sve veća i jača, tata je prvo bio protiv toga a onda me je baš podržavao i bio mi je velika potpora u životu - kaže ona.

Sa svega 12, 13 godina osmelila se da javno peva pred publikom i počinje da peva na raznoraznim skupovima i privatnim veseljima, o toj prilici je rekla:

- Ja sam bila mršavica jedna mala koju nisu mogli ni da vide, postave me na jednu stolicu, ja se popnem pa me vide. Nisam birala priliku, samo da ima više od dvoje ljudi koji će mene da čuju i ja sam maštala da ću biti velika zvezda, nikada nisam gajila ambicije samo da pevam.

foto: Printscreen YouTube

Porodicu Miljković su mnogi muzičari, pevači, generalno velike zvezde posećivali jer su velike snage uložene u muzičko obrazovanje brata pevačice, ali je Viki bila toliko uporna da je uspela da privuče pažnju jednog od njih koji se založio za nju i rešio da joj prokrči put ka karijeri.

- U jednom momentu je bio koncert u Hali Čair u Nišu, između ostalih koji su došli kod mog oca na kafu došao je i Riki Lugonjić, i ja nekako iz prikrajka gajim priliku „Je l' mogu ja samo 1 pesmu da otpevam?“. Ja krenem ko zapeta puška, nisam znala šta je dvojka tad. Riki Lugonjić je ustao i rekao „Ja ću ovom detetu pomoći samo da stignem u Beograd. Učo, je l' ti meni daješ dozvolu da pregovaram za ovo dete?“

Par meseci kasnije zajedno sa ocem odlazi u Beograd na sastanak na Marinom Tucaković i od tada započinje karijeru.

- Ja sam ostala bez teksta - rekla je Marina i ilustrovala kakav talenat je prepoznat kod Viki.

Godinu do dve kasnije izlazi prva pesma Viki Miljković „Mene loša sreća prati“ i još tada je svrstana u red ozbiljnih pevača, nije bilo osobe koja nije volela tu pesmu.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

05:04 Izjava Viki Miljković