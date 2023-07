BIO JE JEDAN OD NAJLEPŠIH VODITELJA, ŽENE SU LUDELE ZA NJIM A ONDA SE POVUKAO! Odselio se iz Srbije, doktorirao: Evo gde je Stanko

Emisije "City" sećaju se mnoge generacije, a njeni voditelji Boško Jakovljević i Stanko Škugor bili su nezamenjiv tandem. I dok Boška i danas imate priliku da vidite na malim ekranima, Stanko se u jeku popularnosti povukao iz posla.

Iako je bio veoma popularan Stanko je u jednom momentu očigledno odlučio da se povuče sa malih ekrana i da svoj život nastavi u potpuno drugom smeru. Doneo je i veliku odluku te se odselio iz Srbije.

Iako mnogima nije bio jasan potez ovog jednog od najpopularnijih voditelja devedesetih, on je očigledno imao zacrtan cilj.

Stanko je imao diplomu Poljoprivrednog fakuteta, a onda je otišao u Norvešku, gde je završio „Univeristy of Life Sciences“, a kasnije je i doktorirao.

Na žalost mnogih dama koje su emisiju gledale samo zbog njega i Boška, on se potpuno povukao iz posla i dok su se svi pitali zašto je to uradio on nije mario za komentare već je težio cilju koji je očigledno i ostvario.

Sudeći po fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama moglo bi se reći da uživa i bez popularnosti koje mu je pomenuta emisija donela te da se okrenuo sasvim drugačijem načinu života.

