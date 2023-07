U SRED EMISIJE JOJ JAVILI DA JE UMRO! Kulićeva VAN SEBE napustila emisiju:Bila sam ljuta što se nije pojavio a onda su mi javili..

Sinoć su u emisiji "Narod pita", gosti bili bivši rijaliti učesnici, kontroverzna Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola. Osim što su pričali o svom odnosu, Kulićeva je otkrila da je tokom prethodne noći, takođe u emisiji u kojoj je gostovala, saznala za smrt poznanika i to ju je jako potreslo, zbog čega je i napustila emisiju.

- Ovim putem želim da se izvinim kako voditeljima, tako i čelnicima "Zadruge", ali i gledaocima jer sam sinoć napustila snimanje emisije. To ne bih uradila da sam bila jedini gost, onda bih to iznela profesionalno do kraja. Evo i sad mi drhti glas kad pričam o tome - istakla je Kulićeva.

foto: PrintScreen

- Naime, mama mi je sinoć tokom emisije javila da je preminuo otac Željkovog druga iz vrtića. Mnogo sam se potresla zbog toga. Ja sam još malo i bila ljuta na njega što se nije pojavio na Željkovom rođendanu, a onda sam saznala da mu je sutra sahrana. Ovim putem izjavljujem saučešće njegovoj porodici - dodala je nekadašnja zadrugarka, na šta je voditeljka Ivana Šopić kratko poručila: "Ovim putem se i mi pridružujemo saučešću".

- Rekla si da si bila neiskrena juče, šta si to slagala sinoć - pitala je voditeljka.

- Apsolutno sve vezano za Lazara, nisam bila raspoložena da pričam o bilo čemu, ali šta god me budeš pitala ti kao voditelj kog poštujem, odgovoriću - rekla je Kulićeva.

foto: Printscreen

- Da li ti je svejedno kada je ugledaš posle svega - pitala je voditeljka.

- Mi smo svašta nešto prošli, čudan je osećaj, ali ne želim da razmišljam u tom nekom emotivnom smislu - rekao je Zola.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

01:13 Miljana Kulić nastupila u Zagrebu, napravila euforiju