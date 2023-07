ZVEZDAN DOBIO ZABRANU PRILASKA ANĐELI ĐURIČIĆ! Isplivali novi detalji prijave, Slavnić bi mogao biti osuđen na 5 GODINA ROBIJE?!

Zvezdan Slavnić dobio je zabranu prilaska svojoj bivšoj devojci Anđeli Đuričić.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Ova zabrana je navodno izrečena automatski nakon što je Anđela podnela krivičnu prijavu protiv svog bivšeg dečka. Anđela je otišla u Crnu Goru kako bi se emotivno stabilizovala i prevazišla traume koje je pretrpela tokom veze s Zvezdanom nakon što su oboje izašli iz Zadruge 6.

Trenutno nije poznato da li je Zvezdanu već dostavljeno rešenje o zabrani prilaska. Prema navodima, on nema prava da prilazi Anđeli, niti da stupi u kontakt s njom.

Zvezdan se još nije oglasio povodom navodne zabrane prilaska. Prema informacijama pomenutog medija, njihova veza je imala ozbiljnih problema i nakon što su napustili Zadrugu 6. Navodni razlog za raskid je bio fizičko nasilje, tačnije, navodni incident u kojem ju je Zvezdan udario.

foto: Nemanja Nikolić

Prema rečima izvora, pre nego što je Anđela otišla u Crnu Goru, ona i Zvezdan su se posvađali, a on je navodno udario i naneo joj povrede. Ona o ovome ima i dokaze.

Međutim, ovaj događaj ostavio je duboke emocionalne traume na njoj, pa je posećivala psihologa kako bi skupila hrabrosti za suočavanje s ovim problemom na sudu, što se čini kao prikladan korak.

Anđela je dugo razgovarala s advokatima i psiholozima kako bi se pripremila za ovaj proces nakon svega što je proživela. Ukoliko se na sudu dokažu navodi iz njene krivične prijave, Zvezdan bi mogao biti osuđen i na do 5 godina zatvora. Za nasilje u porodici sa teškim telesnim posledicama, kazna zatvora može biti i do 10 godina. Imajući u vidu da je Zvezdan već ranije osuđivan, sud to može uzeti kao otežavajuću okolnost prilikom određivanja kazne.

