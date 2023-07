OGLASILA SE JOVANA JEREMIĆ NAKON SKANDALA ISPRED ZGRADE PINKA: Rekla sam mu da ću zvati policiju...

Voditeljka Jovana Jeremić doživela je neprijatnost kada je izvesni čovek došao ispred zgrade "Pink-a" i predstavio se kao njen muž.

foto: Printscreen

Naime, čovek nije odustao od svoje sulude tvrdnje ni kada je Jovana izašla sa obezbeđenjem i suočila se sa njim, te je rekao kako su njih dvoje zajedno sedam meseci i da imaju dete.

- Moja producentkinja Milica mi je rekla da me čeka neki čovek ispred zgrade “Pinka”. Prvo sam pomislila da me čeka za jutarnji program, kako bismo rešili problem koji ima, međutim to nije bilo to. On se predstavio kao moj muž. Rekla sam da me sačeka posle emisije da vidim ko je to – priča Jovana za i dodaje:

foto: Printskrin/Instagram

- Obezbeđenje je sve vreme stajalo sa mnom, nismo mu dali da uđe u “Pink”. On je u tom trenutku rekao: “Zašto ideš sa njima, što ne ideš sa mnom. Sedam meseci smo zajedno, više me ne interesuješ”. Ostala sam zatečena.

Odgovorila sam mu: “Gospodine, ko ste vi? Ja vas ni ne poznajem” – napominje Jeremićeva i za kraj otkriva:

foto: Printskrin/Instagram

- On je i dalje bio ubeđen da je moj muž. Kad sam ušla u automobil da odem sa “Pinka”, rekao je: “Čuvaj to naše dete”, misleći na moju Leu. U tom trenutku sam mu rekla da ću zvati policiju, jer me je uznemirio.

- Naravno da sam se uplašila. Ali oguglala sam na takve stvari kroz posao, ali ću u budućnosti morati da budem oprezna, jer je očigledno da se radi o čoveku koji nije stabilan – zaključila je Jovana.

Kurir.rs/Blic

