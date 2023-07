EVO GDE ŽIVE NAJBOGATIJE SRPKINJE Od vile vredne 6 miliona do okovane u zlatu! Zidovi od stakla, bioskopi i mini-spa u kućama FOTO

Nije tajna da neke od najpoznatijih i najbogatijih Srpkinja žive u velelepnim domovima koji odišu luksuzom.

foto: Profimedia

Iako mnoge od njih kriju od javnosti detalje svog života, druge rado dele na društvenim mrežama kako izgledaju kuće koje su uredile po sopstvenom ukusu, a mi vam donosimo ukoliko vas zanima kako izgledaju njihovi domovi, bacite pogled na fotografije u nastavku.

Emina Jahović

foto: Printscreen/Instagram

Emina neretko postavlja na društvene mreže fotografije iz svog doma, te se sudeći po njima može zaključiti da je njen novi stan uređen u minimalističkom i modernističkom stilu.

Njen stan sa pogledom na Bosfor odiše svetlim tonovima, a svaki detalj pažljivo je izabran.

Sve to dopirnosi da čitav prostor izgleda elegantno, a vrlo i je prozračan i pun svetlosti, što možete i videti na fotografijama u galeriji u nastavku.

1 / 5 Foto: Printskrin/Instagram

Prostorijama vladaju bež i svetlosivi tonovi, koji su razbijeni kojim zlatnim okvirom ili ramom. Prostrana kuhinja i trpezarija dovoljno govore o tome da su gosti dobrodošli u njen životni prostor.

Ipak, najlepši kutak zasigurno je terasa sa koje se pruža pogled na Bosfor, na kojoj Emina verovatno ispija jutarnje kafe i sprema se za predstojeće obaveze dok joj prizor ka moru unosi mir.

Kada je uređivala dom, pevačica kaže da je o svemu vodila računa.

- Važno mi je bukvalno sve, ali bih rekla da su sveće nešto bez čega ne mogu. Dobar servis za ručavanje i čaše za svaku priliku. Udobne i lepe posteljine kao i osvetljenje koje mi je najvažnije. Jednostavno, sve što donosi mir i dobru energiju - rekla je svojevremeno Emina.

Jelena Karleuša

foto: Petar Aleksić

Jelena Karleuša pažljivo je birala svaki detalj velelepne vile na Dedinju, a snimci njenog doma retko koga bi ostavili ravnodušnim.

Njen dom procenjuje se na 2.5 miliona evra i uređen je po poslednjoj modi i slobodno možemo reći, u rangu je sa vilama svetskih zvezda.

"Ova kuća i mediteranski vrt poseduju nešto što sam tražila čitavog života, a to su savršena energija i apsolutni mir. Pogled na Košutnjak je nestvaran i prosto lekovit. Zvukovi grada se ne čuju, imate utisak da ste na moru jer tu je čak i miris smole koji dopire sa naših starih borova. Najlepši deo kuće je ogromna terasa koja gleda na vrt, bazen i zalazak sunca. Trudila sam se da sve bude u pastelnim, umirujućim tonovima. Ima dosta elemenata od drveta i mermera. Meni je protok energije vrlo bitan i sve radim po osećaju, pa je to bio slučaj i sa opremanjem životnog prostora. Izuzetno osećam kada neki zid, boja ili element prekidaju protok energije i svetla, pa se rukovodim isključivo time. Mene pomodarske stvari ne interesuju. Kuća se pravi prema onom ko u njoj treba da živi i bude srećan. Ovde ko god uđe oseti mir, spokoj i lepu energiju. Eto, taj stil preovladava", otkrila je Jelena Karleuša za Hello, a još fotografija njenog doma pogledajte u galeriji u nastavku:

1 / 12 Foto: Printskrin/Instagram

Jelena Bin Drai

Bivša srpska misica Jelena Bin Drai godinama već živi u Dubaiju sa suprugom, arapskim biznismenom, šeikom Saidom bin Draijem.

foto: Printskrin/Instagram

Za njega se udala 2008. godine, a u braku su dobili čak četvoro dece.

Njihov životni prostor obiluje modernim i raskošnim nameštajem u kom preovlađuje bela boja, a nekadašnja misica često pokazuje i kako joj izgleda dvorište, u kome voli da se opušta.

Porodica ima ogromnu nekretninu na samoj plaži, a u sopstvenom dvorištu imaju i bazen, dok je čitavo imanje ispunjeno cvećem i zelenilom, te joj mnogi posebno zavide na pogledu.

Ivana Berendika

foto: Printscreen Instagram

Nekada jedna od najpopularnijih manekenki u našoj zemlji tokom devedesetih, u srećnom je braku sa jednim od osnivača Gugla, ali domaćoj javnosti ostala je upamćena i kao jedna od pevačica grupe Models. Ipak, nakon udaje, svoj život poprilično drži van svetla reflektora, te se na mrežama ne može danas naći mnogo toga o njenom životu.

Ivana danas živi na relaciji Njujork-Majami, te tako ona i njen suprug imaju raskošnu vilu u Majamiju, ali u Njujorku stan. Ivana u svom privatnom okruženju očigledno voli efektne detalje i boje, poput zanimljivih podova, ali i raskošnih plakara za odeću i druge sitnice.

"Kuća koju smo sagradili je van svih stereotipa, vrlo je mala i krajnje jednostavna. Vodili smo se željom da imamo svoju kolibicu na pesku, koju ćemo uvek rado ustupiti prijateljima koji imaju ljubimce ili malu decu, a da niko od nas zbog toga ne trpi stres. Podovi su urađeni tako da ih je lako očistiti, a gotovo svi zidovi, pa i oni koji odvajaju kupatila su u staklu“, otkrila je Ivana za „Hello!“ dodavši da se iz njihovog doma vidi najlepši zalazak sunca na svetu.

Ivana i Tomas su birali funkcionalnost, pa su otkrili da u njihovom domu ne postoji nijedna prostorija koja je višak.

"Vodila sam se modelima tai-čija i kvikonga. To podrazumeva otvoren prostor sa što manje stvari, nameštaja, a pogotovo nepotrebnih ukrasa. Apsolutno sam uverena da je od estetike, cene i drugih manje važnih stvari mnogo bitnija emocija koja vas vezuje za određeni predmet, odnosno uspomena i energija koju nosi“, otkrila je Ivana.

Nataša Bekvalac

foto: Kurir Televizija

Nataša je nekoliko meseci renovirala svoj stan i opremila ga po poslednjim trendovima - u njenom domu dominiraju zemljani tonovi - bež, bela i braon.

U centralno mesto Natašinog stana postavljen asimetričan trepezarijski sto na kojem ovalnu belu ploču s jedne strane drži efektno postolje od rustikalno obrađenog mermera, kao i retro stolice. Pažnju privlači i prelepi beli kamin modernog minimalističkog dizajna. Lusteri, minimalističke vaze i zelenilo upotpunili su prostoriju.

Natašina dnevna soba je u skandinavskom stilu – u neutralnim tonovima, sa fokusom na udobnost, dok tri lustera privlače veliku pažnju.

Jelena Đoković

Dom Jelene i Novaka Đokovića u Monte Karlu važi za jedan od najluksuznijih na listi, a neka procena je da sama vila i imanje vrede oko šest miliona evra.

Zapravo, bračni par Đoković poseduje nekoliko nekretnina, ali ova sa fantastičnim pogledom na more na more definitivno je jedna od najlepših.

Novak i Jelena su svoj dom prilagodili mališanima i potrudili se da deci bude što udobnije i da tu imaju sve što im treba.

Klinci imaju svoj kutak za igranje, svoju biblioteku, pregršt igračaka, ali i kutak za opuštanje za celu porodicu, kraj bazena.

Jelena Đoković je pokazala i kako izlgeda njena kućna kancelarija, u kojoj je uvek i zdrava hrana nadohvat ruke. Tu je i prostrana biblioteka, budući da je Jelena poznata kao strastvena ljubiteljka knjiga.

Anika Božić

foto: Printscreen/Instagram

Lepu manekenku Aniku Božić prozvali su "arapskom princezom" nakon udaje za milijardera Jusufa Al-Sarraja, a njen dom prepun je skupocenih komada i detalja od zlata.

Manekenka ima dva mesta stanovanja, u Parizu, gde ima stan u centru grada, i u Egiptu, gde poseduje kuću na samoj plaži.

Anika često objavljuje fotografije iz svog kupatila, koje je u mermeru, ali ni drugi delovi raskošnog doma nisu ništa manje luksuzni.

Takođe, ne smemo zaboraviti na fantastičan vrt i bazen odakle često postavlja snimke i fotografije.

Nina Seničar

foto: Kurir TV

Glumica i voditeljka Nina Seničar već godinama živi u inostranstvu, a nakon Italije izgradila je svoju sreću u Americi gde je i upoznala supruga, slavnog glumca Džeja Elisa.

Nakon rođenja ćerkice, par je odlučio da se preseli u veću kuću i to u istorijskom kvartu Los Anđelesa, poznatom po raskošnim predratnim vilama.

Njihov dom procenjuje se na oko 4 miliona dolara, a nekretnina poseduje i bazen ispred kuće, dobro ušuškan u zelenilo i zaštićen visokom živom ogradom.

Zanimljivi su i bioskop na otvorenom, soba za bilijar sa klavirom, mala spa-oaza, prostrane terase sa pogledom na holivudska brda i salon sa velikim kaminom i ogromna kuhinja odakle se Nina često javlja pratiocima.

Ana Ivanović

foto: Pritnscreen/Instagram

Ana i Bastijan sa sinovima Lukom i Leonom uživa u prostranom domu, okruženom velikim dvorištem, koje uključuje teniski teren, fudbalski teren i teretanu.

U prostranoj kući dominiraju svetli tonovi, poput bele, krem i sive boje, kako bi prostor i vizuelno izgledao veće. Ujedno, nameštaj je masivan, luksuzan, ali ga ima veoma malo i sve je praktično uređeno i prilagođeno svojoj svrsi.

Anina spavaća soba je u mirnim bež tonovima, sa masivnim bračnim krevetom, i velikim ogledalom, pred kojim se teniserka sređuje za posebne prilike.

Da bi ostali u dobroj formi, uprkos tome što su na svoje sportske karijere stavili tačku, Ana i Bastijan u kući imaju i teretanu u kojoj redovno treniraju.

Prostrano dvorište je Anina oaza mira, gde praktikuje jogu, čita knjige i sređuje svoje misli.

Ema Cepter

foto: Printscreen Instagram

Ćerka najbogatijih Srba u više navrata pokazala je detalje doma u kojem živi, i slobodno se može reći da je samo njena soba veličine prosečnog stana "običnih ljudi" u Srbiji.

Ema nikad nije krila da uživa u luksuzu, a svaki detalj pažljivo je dekorisan i uređen.

Minimalistički, prostrano, u svetlim tonovima, tako bi najlakše opisali njen dom koji se može videti na Instagramu.

Ali se, ukoliko bacite pogled na njen profil, mogu videti i detalji drugih nekretnina koje su u vlasništvu njene porodice, a koje, kao na narednom primeru, poseduju i ogroman bazen i slično.

Đina Džinović

Mlada influenserka i ćerka dizajnerke Meline Džinović i proslavljenog pevača Harisa odrasla je zadojena bogatstvom, a na njenom Instagramu često se mogu videti detalji impozantne vile u kojoj živi.

Moderno zdanje poseduje i bazen, a svaki deo pažljivo je dizajniran i po poslednjim trendovima.

Inače, kako su pisali domaći mediji, u ovaj projekat pevač je uložio oko dva miliona evra, a radovi su trajali gotovo četiri godine jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i izgrađeni zidovi rušili kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je pevač pričao i javno.

Razlog što je vila građena laganim tempom je što se u njoj nalazi veliki broj zahtevnih detalja, kao i sadržaja koji više odgovaraju luksuznim hotelima.

U donjem nivou kuće nalazi se ogroman bazen, u čijoj blizini je vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta.

foto: Printskrin/Instagram

U posebnom delu kuće, sa ozvučenjem, kako zaslužuje pevač ovakvog glasa, je muzički studio, a sve ovo često se može videti na objavama na mrežama mlade influenserke.

foto: Printskrin/Instagram

Milica Pavlović

Milica Pavlović konačno uživa u svoja četiri zida u stanu na popularnoj lokaciji, nakon što je godinama živela kao podstanar. Šuška se da je za nekretninu na popularnoj lokaciji u naselju West 65 dala preko 300.000 evra, što nije iznenađenje ako se uzme u obzir da pevačica vredno radi, te da su njeni nastupi popunjeni do poslednjeg mesta.

Milica je primetno pazila da svaki kutak u njenom domu bude posebno uređen, uz poseban nameštaj, boje i stil.

Na svom Instagramu povremeno se javlja iz svog stana, pa tako imamo priliku da vidimo kako izgleda kuhinja, spavaća soba, ali i kupatilo.

Nežni zavodljivi tonovi bež i braon dominiraju domom, a tu su i siva i bela, neizbežne kraljice minimalizma.

Posebno zanimljiva je žuta boja poda u dnevnoj sobi, kojom se postigao kontrast uz koji se odlično uklapaju drveni komadi nameštaja.

Nasuprot dnevnoj, kuhinja je zadržala svoje neutralne bele i sive tonove koji odišu luksuzom, a neobičan detalj su barske stolice dizajnirane sa belim geomertijskim linijama.

