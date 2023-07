ZDRAVKO ČOLIĆ POSLE 4 MESECA PRIZNAO! Pevač JEDINI imao koncert na dan žalosti: Šokirao javnost odgovorom (VIDEO)

Na samom početku, osvrnućemo se na maj ove godine kada su svi pevači sa estrade otkazali koncerte zbog masakra koji se dogodio u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.

Jedan od njih je i Zdravko Čolić čiji je nastup u Oslu ipak bio održan. To je izazvalo mnoge reakcija, ali i osude javnosti.

00:50 ZDRAVKO ČOLIĆ POSLE 4 MESECA PRIZNAO! Pevač jedini imao koncert na dan žalosti: Šokirao javnost odgovorom

- To je zaista bilo nemoguće otkazati, jako mi je žao zbog toga, ali je to došlo kao naknadna informacija, u pet do dvanaest, bukvalno je bilo nemoguće otkazati. Jako mi je žao zbog toga.

