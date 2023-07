HITNO OGLAŠAVANJE SLAVNIĆA O ZABRANI PRILASKA! Nakon novih detalja o tužbi Anđele Đuričić Zvezdan PROGOVORIO

Bivša zadrugarka Anđela Đuričić prijavila je svog bivšeg partnera, Zvezdana Slavnića, za nasilje u porodici.

Od tada se u medijima pojavila informacija da je Slavnić dobio i zabranu prilaska Đuričićevoj, što je Zvezdan demantovao.

foto: Printscreen YT

- Nisam dobio ni tužbu, a ni obaveštenje o zabrani prilaska - rekao je Zvezdan Slavnić za medije.

Podsetimo, on je nedavno u lajvu na Tiktoku rekao da će ubuduće banovati svakoga ko bude pominjao Anđelu i da ne želi više da čuje ni slovo njenog imena.

foto: Ana Paunković, Antonio Ahel/ATAImages

- Da se razjasni jednom zasvagda šta ja radim, a šta rade drugi. Znate svi šta se desilo, meni niko ne priča šta da govorim, odmah da kažem. Moja je želja to da više nikada ne spomenete njeno ime u mom lajvu. To ja lično želim. Nit me neko nagovara, nit mi iko govori šta da radim. To je samo moja želja. Ovo je lično protiv mene i ko god misli da treba da ode kod nje, shvatiću. Sve mi je otvoreno, ali neću da vidim njeno ime da spominjete - rekao je Zvezdan i dodao:

- Mislim da vam je jasno zašto sam ćutao ovoliko i koliko sam ispao fer, a mnogi su do juče mi govorili malo si uradio za nju, trebalo je da uradiš više i savetovali me svaki dan nešto. Ovo je otišlo na neki nivo na koji nikada ne bih očekivao. Sa moje strane do toga nikad u životu ne bi došlo. Branio sam je i gurao sve po strani, a vi ste mi govorili kako nisam dovoljno uradio. Pričali ste da se krijemo i šta sve. Mislili ste da nisam bio iskren, a evo šta je ona uradila. Ne kažem da sam dobar, ali sam ispao fer. Tu temu zatvaramo zauvek. Jedno slovo njenog imena ne želim više da čujem - ispričao je bivši zadrugar u obraćanju putem Tiktoka.

Kurir.rs/Srbija danas

Bonus video:

00:40 Evo gde je osvanula Anđela Đuričić