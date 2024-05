"NEĆEMO BITI BEZ NJEGA" Bojana, žena Nikole Rokvića otkrila kako će ona i pevač uspeti da provedu praznik zajedno sa decom

Nikola Rokvić pre dvanaest dana krenuo je put Grčke peške, a plan mu je da pređe 1.060 km kako bi stigao do Egine, gde se nalazi čuveni manastir Svetog Nektarija Eginskog. Tokom pešačenja prikupljaće sredstva za svoju fondaciju “Porodica” kako bi pružio pomoć pedijatrijskoj onkologiji, a plan je da se skupi 200.000 evra.

Nikola je prešao dobar deo puta koji će trajati skoro mesec dana, a osim što mu je ovaj put fizički i psihički zahtevan neizmerno mu nedostaje porodica. Rastanak od supruge Bojane Barović i njihovo troje dece bio je izuzetno emotivan.

Praznici su dodatno teški svima koji su odvojeni od najbližih, zato su manekenka i pevač smislili plan kako bi bili zajedno i u ovom trenutku. Naime, Bojana je sa mališanima odlučila da se okrepi pored mora pa će u povratku da se nađu sa Nikolom u crkvi ili gde on bude bio u tom trenutku.

- Nećemo biti bez njega ni ovaj Vaskrs već ćemo se naći sa njim na putu. Mi smo opet kolima i nama je lakše, tako da ćemo biti zajedno. Doći ćemo mi do njega gde god on bude bio u tom momentu. Nekako ćemo ga ta dva dana pratiti, a u njegovim pauzama se družiti sa njim pošto on ima određenu satnicu koliko u toku dana pešači. Posle podne odmara i mi ćemo se truditi da tu provedemo dva dana radosna i praznična sa njim, kaže Bojana i otkriva:

- Trebalo bi da odemo u jednu crkvu u blizini Skoplja, ako on već po proračunima bude bio tamo. To nam je ideja i želja ali svakako ćemo biti zajedno bilo gde, ako ne bude stigao do crkve tada.

Bojanu smo pitali i o temi koja se stalno provlači kada je Nikola u pitanju, a to je da je želeo da se zamonaši, te da je ona bila spremna da ga podrži u tome.

- Ta priča o monašenju je otišla predaleko. Ja sam prva izjavila, kada je on ušao dublje u veru, da ako bude to bila njegova želja ja ću ga podržati i to je istina, ali to nikada nije bila njegova želja. On je uvek bio pri crkvi i voleo je ali nije nikada želeo, niti planirao da se zamonaši. Ljudi koji ga poznaju vrlo dobro znaju o čemu pričam, čak i široka javnost zna koliko je on vezan za svoju porodicu i da tako nešto u ovim trenucima mu nije ni na kraj pameti, objašnjava Bojana svoju izjavu za koju misli da je pokrenula lavinu priča koje su se drugačije protumačile, pa se osvrće na njegovo putovanje i podršku koju mu je sada pružila:

- Što se tiče same podrške, mene su ljudi pitali eto imamo troje dece od kojih je jedna beba da li je momenat da nas na neki način ostavi. Volim da kažem da je recept za dobar brak podrška, ne da bude površna podrška jer ja sam zaista tu da partneru pružim tu vrstu podrške da on može da ispuni svoju višu svrhu u ovom životu, viši cilj i da nadmaši sebe ako on ima tu želju. Kod Nikole se oduvek javljala ta želja, imao je predispozicije da radi velike stvari, a ja ne želim da budem neko ko bi stao na put velikim delima. Za mene je ovo što radi, bez obzira na ishod, veliko delo i ne bih nikada bila prepreka nego podrška. Znam da on isto tako razmišlja i da smo se našli u obrnutoj situaciji da bi se isto poneo kao ja, a to je u odnosu najvažnije. Ljudi često ne žive svoje živote već život partnera i onda tu dođe do nekog razdvajanja zato što ne rastemo. Kada čovek prestane u vezi da raste onda veza odumire, ja u to čvrsto verujem.

