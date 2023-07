ZDRAVKO ČOLIĆ OTKRIO GDE STAVLJA BRUSHALTERE OD OBOŽAVATELJKI: To je nečija emocija, ja to lepo odradim! (VIDEO)

Zdravko Čolić ne krije oduševljenje kada se dame osmele da mu bace interesantan deo odeće na binu.

- Obično pokupim taj brushalter i stavim ga kod bubanjara. To se dešava sa vremena na vreme, to je lep događaj. To je nečija emocija, ja to onako lepo odradim.

Potom je vanvremenski zavodnik rekao šta misli o novonastaloj muzici:

- Pitanje je koliko tu ima muzike ili je to samo prolazna pesma. Tako je uvek bilo na svetu, ali treba imati i jedno i drugo. Svako morati da ima makar 2-3 pesme koje nisu hit, već su onako sadržajne.

