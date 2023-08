CECA JEDE ZMIJU, ZEBRU, NOJA, KROKODILA... Otkrivena čudna istina o pevačici, ovo je njen JELOVNIK

Pevačica, Svetlana Ceca Ražnatović, ne krije da je veliki gurman, te da voli štošta da jede, pogotovo od mesa.

Ona je nedavno otkrila koje je sve meso probala.

- Ja sam mesojed, to je poznato... Jela sam meso od različitih divljih životinja. Jedino što nikada nisam mogla da probam su puževi, kad se setim kako oni izgledaju, stvarno ne mogu - istakla je Ceca tada.

Ceca jede zmiju, zebru i krokodila foto: Petar Aleksić

- Probala sam zmiju, zebru, noja, meso od ajkule, krokodila... - rekla je potom Ražnatovićeva, pa dala svoj sud da li su bolji kuvari muškarci ili žene.

- Pa, ne znam. Tu se radi o ljubavi. To su ljudi što to mnogo vole da rade i zato je to sve tako ukuno. Ali nisam imala nijednog muškarca koji miriše na zapršku - zaključila je muzička zvezda.

Ceca jede zmiju, zebru i krokodila foto: Dragan Gajić

