CECA O ROMSKOJ SVADBI NA KOJOJ JE PEVALA ZA 1.500 LJUDI Torta 170 kilograma, samo jedan detalj košta 5000 EVRA, pravo LUDILO MOZGA

Veliku pažnju u javnosti izazvala je romska svadba održana pre dva dana u Pančevu koja je okupila oko 1.500 ljudi, a na kojoj su nastupale muzičke zvezde Ceca Ražnatović, Aca Lukas, Snežana Đurišić i drugi.

Na društvenim mrežama šire se momenti sa luksuzne proslave, na kojoj se služila i torta od čak 170 kilograma.

Mladence je samo ova poslastica koštala nešto više od 5.000 evra.

- Super je bilo, veselo, lepo, luksuzno. Vidi se da su se ljudi trudili da ugoste svoje goste, bilo je zaista lepo. I romantično, i bogato, i veselo. Pevalo je dosta mojih kolega, ja sam imala nastup kao gost večeri od nekih sat vremena i stvarno sam se lepo provela - počela je Ceca.

Na pitanje da li je imala priliku da proba tortu o kojoj se priča, sa osmehom je rekla:

- Ja sam u postu, nisam probala tortu.

Kako kaže, njoj je svejedno na kojoj proslavi peva, a bitno joj je da gosti i publika vole da je slušaju.

- Aposulutno ne pravim razliku da li pevam na privatnom veselju, da li pevam ovako koncert. Bina je bina, moja publika je moja publika. Gde god ja da se pojavim i gde ljudi žele da me čuju, ja se rado odazovem i za mene je to ogromna čast. Pogotovo kada ljudi čekaju celog života da naprave veselje i žele da ga ja uveličam, to je za mene ogromna čast - rekla je pevačica.

