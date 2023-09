UCENA! ŽESTOKA SVAĐA MARINE I DARKA PRED NJEGOVO VENČANJE! Ona tražila da joj plati letovanje, pevač nije pristao

Detalji svadbe Darka Lazića već četvrti dan su tema broj jedan na estradi. Na površinu iz dana u dan isplivavaju manje poznati i veoma šokantni detalji, koji krase Lazićevu karijeru od samog početka.

Pandorina kutija se otvorila kada se na veselju pojavila pevačeva prva žena Ana Sević sa svojim izabranikom Danijelom, a druga Darkova ljubav i majka njegovog sina Marina Gagić pozivnicu nije dobila. Ona je to javno potvrdila, a ni njihovo dete nije bilo na svadbi, što je tek iznenadilo sve.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Kako saznajemo, više je razloga što Gagićeva nije došla na svadbu, o kojoj se i dalje priča. Marina je, kako saznajemo, osmislila plan kako da zavara trag, i to na vreme. Naime, od Lazića je pre mesec dana tražila da njoj i njenoj sestri uplati letovanje u luks hotelu u Dubaiju, i to u samom centru, i da u tom slučaju njihov naslednik može da dođe na ceremoniju, a ona bi imala alibi zašto se nije pojavila. Lazić je to shvatio kao ucenu i odbio je da snosi troškove. - Izbio je pravi kurcšlus između Marine i Darka, a pre njegove svadbe bili su u korektnim odnosima. Kako finansijski ne stoji dobro, Marina je tražila da joj plati letovanje sa sestrom, i da je to nagrada za ćutanje što nije pozvana, jer nije u dobrom odnosu sa Sevićkom, koja je bila na spisku zvanica sa svojim mužem, što je Marini zasmetalo. Lazić je odbio da plati to letovanje. Odmah se nadurila i udarila veto i stavila mu do znanja da sin neće biti na ceremoniji. Darko se zainatio i nije pristao da iskešira oko 5.000 evra za njih dve, jer ne pristaje na ucene. On joj je uvek plaćao letovanja i zimovanja, ali ovog puta nisu uspeli da se dogovore kao civilizovani ljudi - priča Marinina bliska prijateljica za Kurir.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

S druge strane, Gagićeva je našla način kako svima da stavi do znanja da je briga i za svadbu i za to što nije pozvana, ali ni što nije otišla u arapsku zemlju. Na društvenim mrežama je na dan svadbe bila veoma aktivna, objavljivala je fotografije iz spa-centra. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa akterima priče,, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Ekipa Kurira

