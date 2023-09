OKONČANO SUĐENJE! Karađorđe osuđen na tri meseca zatvora zbog Ljube

Ljuba Pantović je dobila bivšeg muža Karađorđa Subotića na sudu.

On ju je pre nekoliko godina javno optužio da je podvodila zajedničke ćerke. Šampionka u bodi-fitnesu odmah je presavila tabak i obratila se sudu.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Angažovala je advokate i slučaj je juče završen u njenu korist. Otac njene dece je za te optužbe osuđen po kratkom postupku još pre nekoliko godina i tada mu je presuđeno da joj uplati određen novčani iznos. On je izbegavao odgovornost i nije se pojavljivao na ročištu, odbijajući da plati kaznu. Ljuba je odlučila da ide dalje, pokrenula je i krivično gonjenje. Taj slučaj je juče završen i on je osuđen na tri meseca zatvora i godinu dana uslovno. Karađorđe se, kako saznajemo, bunio na odluku suda:

foto: Printscreen

- Ljuba nije odustajala. Gonila ga je do poslednjeg dana. Želela je slučaj da istera do kraja i da se utvrdi istina. To je trajalo. Karađorđe je izbegavao suđenje. Ona je istražila slučaj i podnela podnesak. Iznela je osnovanu sumnju da mu školski drugari iz policije pomažu oko dajava kad ne treba da bude kod kuće kako bi izbegao suđenje sa njom. To je čak i javno rekla - priča naš izvor dobro upućen u slučaj.

foto: Printscreen

To nam je potvrdila i Pantovićeva.

- Nadam se da će Karađorđe konačno da nauči da ne može da laže, a još više se nadam da će za ovih godinu dana napraviti neki problem i da će otići u zatvor - poručila je ona.

Lj. S.

