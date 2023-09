VANJI PRETE SMRĆU! Nakon što je otišla od Ša prvi put se OGLASILA, sve je OBJASNILA, a onda za kraj poslala BRUTALNU PORUKU

Nakon mesec dana braka Nenad Aleksić Ša razvodi se od supruge Vanje. Kako je reper rekao u jednom svom obraćanju javnosti njegova izabranica nije bila spremna za brak.

- Zbunilo me je što sam imao velika očekivanja. Nisam želeo da se završi. Ostaće između nas šta su razlozi, imam svoje puteve. Idemo lagano, polako. Što se tiče žena i vezivanja sledi mi ozbiljan odmor - rekao je reper u lajvu na TikToku, a sada se oglasila i Vanja, koja kako piše dobila preteće poruku zbog razvoda.

- Za sve ljude koji me vole (a i one koji me ne vole),imam potrebu da se oglasim iz jednog jedinog razloga, a razlog je taj jer na društvenoj mreži TikTok dobijam sve više pretnji smrću, želja da crknem, umrem... Obzirom da moj još uvek zakoniti muž ne želi da demantuje osobu koja je izjavila da sam se udala zbog reklame, želim ja. Udala sam se iz ljubavi prema tom čoveku i on i ja to vrlo dobro znamo! Za reklamu nije potreban brak, zbog reklame sam mogla da ostanem u vezi sa njim. Brak nije igra! Da sam najveći ološ u životu, to nikada sebi ne bih dozvolila - napisala je ona, pa dodala...

- Moj još uvek zakoniti suprug vrlo dobro zna koliko sam odbijala da dajem intervjue, emisije i sve ostalo. Da sam želela reklamu, pojavljivala bih se svuda sa njim, gde god da su nas zvali! To vrlo dobro znaju i novinari. Naš prekid, naša je stvar, smatram da je skroz ispravno da to ostane između nas! Ljudi koji nisu proveli sa nama ni deset sati od početka našeg odnosa, koji nisu ni kafu popili sa nama, smatram da nisu kompetentni da komentarišu bilo šta! Toliko od mene, više se neću oglašavati na tu temu - dopisala je Aleksićka i svim hejterima poručila sledeće:

- Ja vama želim zdravlje, sreću i da uživate u svom životu. Ne zabadajte nos tamo gde vam nije mesto - napisala je i dalje zakonita supruga od Ša, Vanja Aleksić.

