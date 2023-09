NADA TOPČAGIĆ NAJAVILA ULAZAK U ELITU! Pomenula i vođenje ljubavi sa klincima, samo pelinkovac i pevanje do zore!

Useljavanje u "Zadrugu 7 Elita" počinje u subotu u 21 čas.

Jedna od učesnica biće i književnica, novianrka i pravnica Jasmina Ana Rakitić.

Ona se večeras oprostila od svojih fanova i podelila poruku kojoj je uputila legendarna pevačica Nada Topčagić.

Nada Topčagić ulazi u Elitu foto: Printscreen /fejsbuk/jasminana

- Moje poslednje obraćanje pred ulazak u Zadruga elita 7. Prošle godina je legenda nerodne muzike Nada Topčagić bila moja gošća na moru. Danas smo se čule, rekla je da imam njenu punu podršku do samog kraja i poručila: Nemoj slučajno da se zaljubljuješ tamo, da ti ne pada na pamet da imaš s**s pred kamerama (da ne obrlati neki klinac), nemoj da budeš lenja, da spavaš do podneva. Manje kafe i cigareta, više Pelinkovca i pevaj moje pesme do jutra. ne budeš li takva treba da budeš, upašću ja, biće belaj - podelila je Nadinu poruku, te možemo očekivati i folkerku u rijalitiju.

