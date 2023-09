BIVŠI FUDBALER PRIZNAO DA ULAZI U ELITU, PA ŠOKIRAO: Nije mu dobro, devojka preti da će mu DEMOLIRATI stan i auto

Dragoljub Smiljanić Gaga, nekadašnji četrdesetpetogodišnji fudbaler i fudbalski trener, oprobaće se kao učesnik "Elite", koja s emitovanjem kreće sutra u 21h na TV Pink.

Pink je porazgovarali u karantinu sa njim, gde je otkrio da u rijaliti ulazi kao zauzet muškarac.

Dragoljub Smiljanić Gaga ulazi u Elitu foto: ATAImages, Printscreen/Pink

- U "Elitu" ulazim zauzet, imam devojku. Ona ima 25 godina, a ja 45, između nas je velika razlika u godinama - kaže on i ističe da im to nikada nije bila prepreka, niti tema razgovora.

- Sa ovom devojkom ne pričam o godinama, o razlici u godinama... Nije malo, ali mi to pitanje nikada nismo potezali, od početka naše veze.

Kaže da će joj u "Eliti" ostati veran, a ukoliko ne ispoštuje dogovor sa devojkom, zna šta mu sleduje.

Pričao sam sa devojkom, rekla mi je ako je prevarim, demoliraće mi auto i stan! Sigurno neću to uraditi, drugačije gledam na rijaliti, mislim da neću imati veze, to me nikako ne interesuje. Uglavnom me interesuju mlađe devojke, nikada nisam imao određeni tip... Zgodnije i mlađe!

Biću onakav kakav sam i napolju. Ipak, zatvoren je prostor, gledaću da unesem malo više smeha, zabave... Da se igramo, pevamo, da ubijemo dosadu, jer nemam telefon tamo, na koji sam navikao. Voleo bih da se družim s ljudima, da nam brže prođe vreme - poručio je on.

