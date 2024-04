"KEJT JE CILJANO IŠLA NA TO DA SE UDA ZA PRINCA": Princeza je povukla SMELI POTEZ koji je Vilijama potpuno bacio U NJENO NARUČJE

Princ Vilijam i Kejt Midlton juče su proslavili 13 godina braka, a ova godišnjica u senci je princezine borbe za ozdravljenje. Ipak, nisu zaboravili da javno obeleže ovu lepu priliku, na društvenim mrežama podelivši do sada neviđenu fotografiju sa svog venčanja. Uprkos burnim glasinama i spekulacijama o Vilijamovoj aferi, par deluje zadovoljno uvek kada je u javnosti, čini se da nema ni govora o rastanku, a upućeni izvori tvrde da je Kejt uzdanica monarhije.

Priča o početku ljubavi budućeg kralja i kraljice Engleske vrlo je zanimljiva. Iako kruži nekoliko verzija, sve je glasnija i zastupljenija ona po kojoj je romansu "strateški isplanirala" sama Kejt Midlton.

foto: Printscreen

Princ Vilijam i Kejt upoznali su se 2001. godine tokom studija na Univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj, ali to navodno nije bila slučajnost.

Kraljevski analitičar Robert Lejsi tvrdi da je princeza ciljano želela da "namami" Vilijama u svoju mrežu, te da je sa namerom upisala univerzitet koji i on pohađao, a potom je u priču uključila i sada već kultnu "golu" haljinu. U knjizi "Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult" iz 2020. Lejsi je opisuje kao "damu sa strategijom" koja se žrtvovala kako bi dobila ono što želi.

foto: Profimedia

"Kejt je vrlo strateški razmišljala. Odustala je od svog mesta na jednom od vodećih britanskih univerziteta u Edinburgu, i odlučila se za drugi koji nije imao isti akademski standard. Već je bila u Edinburgu kako bi uredila svoj stan, ali je iznenada promenila univerzitet i izabrala smer iz istorije umetnosti, na kom je bio i Vilijam. Odložila je sopstveno obrazovanje za godinu dana i rizikovala je da čak i ne upadne u Sent Endruz", piše u knjizi ovog analitičara.

foto: Printscreen

I u knjizi "Kate: The Future Queen" novinarke Kejti Nikol takođe se navodi da je Kejt ciljano promenila univerzitet, iako je onaj u Edinburgu po svemu bio bolji potez za nju, kako bi bila bliže Vilijamu.

Gore pomenuti Lejsi tvrdi i da je lepa brineta, koja je tada imala 19 godina, planirala da očara princa tokom studentske modne revije. Opšte je poznato koliko je Kejt šokirala i oduševila sve prisutne prošetavši se pistom u izazovnoj providnoj haljini

foto: Profimedia

Stručnjak ističe da je to trebalo da bude dodatni "pikantni" podsticaj koji je trebalo da doprinese pažnji prestolonaslednika. On je u knjizi opisao kako Kejt šeta pistom na studentskoj reviji, pre nego što je skinula dodatni komad odeće i otkrila svoju vitku figuru. Kada ju je Vilijam video navodno je rekao svojim prijateljima "Vau, Kejt je zgodna".

foto: Printscreen

Njihovi zajednički prijatelji, ali i svi prisutni na reviji priznaju da je haljina definitivno izazvala Vilijamovo interesovanje i naterala ga da vidi gospođicu Midlton u drugačijem svetlu.

Dizajnerka providne haljine Šarlot Tod godinama kasnije priznala je da nije izabrala Kejt da nosi tu haljinu i da nema predstavu kako je ona završila u njoj. U seriji "Kruna" manja je misterija otkud Kejt u ovoj "goloj" haljini. Princeza je prikazana u bekstejdžu, kako pretura po odeći, odmah posle scene u kojoj Kerol govori "Štikle, a ne ravna obuća... Naša dužnost je da iskoristimo sredstva koja nam je Bog dao"...

Neizbežno se nameće pitanje da li je princeza od Velsa zaista svojevremeno usmeravala svoj život tako da bude u blizini princa. Odgovor zna samo ona, ali je ishod svima jasan.

Kurir.rs / Blic žena

