PROSEČAN SRBIN I NJEGOVA KORPA NA KINESKOM MEGA SAJTU: Šta Srbi ljudi najviše kupuju na Aliexpresu?

Naravno, pod uslovom da znate šta tražite, u čemu će vam pomoći i podela sajta na odeljke prema nameni i interesovanju kupaca.

foto: Shutterstock

Kad je u pitanju odeljak onoga što bismo mi nazvali „tehnika”, mogućnosti su beskrajne, a oko će vam se na prvoj strani zadržati na najprodavanijim proizvodima, kreiranim zahvaljujući vašim podacima o interesovanjima, lokaciji i dubljini džepa.

Šta se to najviše traži na Aliju iz perspektive prosečnog srpskog kupca?

Kamere: ne one nadzorne, nismo još uvek toliko paranoični. Kamere za snimanje za društvene mreže, one za snimanje pod vodom, s visine, sa štapovima i trozupcima, koje mogu da se kače u automobilu, ali i izvan njega, koje se nose sa zadnje stane mobilnog telefona, koje staju na vrh dlana, i one ozbiljne, za fotografe amatere (profesionalci i dalje vole blende i sočiva). Tu su i 360° držači kamera, veoma omiljeni među Tiktokerima.

foto: Printscreen

Dronovi: veliki i mali, sa dodatnom opremom ili goli kao pištolj, za decu ali i istraživanja, dronovi su pravi letnji hit. Cena im nije visoka, mada ima i onih koji bi vam napravili ozbiljnu rupu u džepu, ali oni nose i dijagnostiku, pa i nadzor, dok su ovi prvi namenjeni samo za zabavu. Neki od njih imaju ugrađene kamere, drugima morate da dodate neku s prvog spiska, ali ste sebi u svakom slučaju obezbedili sjajnu zabavu. Vodite samo računa o propisima i poštovanju tuđe privatnosti.

Slušalice: bežične, naravno. Telefoni novije generacije ni nemaju ulaz za „žične” slušalice, pa vam je kupovina bežičnih neminovna. A tu, kao i svuda, imate i Silvanu i Nirvanu. Cene se kreću od manje od 10 dolara pa do stotinak, koliko koštaju brendirane, s „ubijanjem” spoljnih zvukova, W-F vezom i priličnim brojem autonomnih senzora i aplikacija. Vi birate – ear buds ili one velike, mekane kao zekine uši, u svim mogućim duginim bojama. Važno je znati: što su veće slušalice, veće su i baterije i kraće je njihovo trajanje. Pa, odaberite sami. Ne zaboravite da kupite set sunđerčića za slušalice, trebaće vam.

foto: Shutterstock

Oprema za konzole: da, konzole su i dalje gejmerski san, a bežični kontroleri i džojstici nešto bez čega ne može savremeni igrač, jer ko će da se upetljava u kablove i žice? Tu su i replike starih konzola, poput Nintenda, blutut kontroleri, kompatibilni za sve velike konzole, slušalice, mikrofoni (ako igrate s ekipom), fali samo USB hladnjak za pivo (ima, ali nije najprodavnije, pa ništa). Filteri za kamere: to se prilično traži u Srbiji jer se svi selfiraju (dobili smo i selfi most), a nemaju svi vremena ni znanja da stanu gde i kako treba i izgledaju najbolje u životu.

foto: Printscreen

Pravi filteri bolji su od onih digitalnih, pa influenseri ulažu u ove setove, naročito ako se bave kulinarstvom ili dizajnom ili pokazuju tehnike šminkanja. Jer, ovako u uglu snimka ne piše koji filter koriste, a svi varaju, pa što ne bismo i mi, zar ne? Lako se stavljaju na kamere, i prednje i zadnje, a možete da birate polarizovano svetlo, zamaglivanje, čak i makrozum. Štite od previše svetla ili sprečavaju crvene zenice, a često se prodaju u paketu. Budite srećni što ovo nije strana posvećena kozmetici.

Najprodavanije stvari

Među najprodavanijim mini tehničkim uređajima, u narodu poznatim kao gedžeti, jesu i USB štampači, mini translatori (Lariju Nivene, sve ti je oprošteno), izmenjivači glasa, bežični mikrofoni, narukvice za pametne satove, pozadinska platna za snimanje videa, MP3 plejeri i košuljice za vašu kolekciju vinilskih ploča (LP, naravno).

Tu je i mašina za pravljenje naslovnih strana magazina s vašom slikom, držač za VR masku, rekorder koji se lepi ispod stola i aktivira na glas (za neovlašćena snimanja), 3D naočare, kao i pozadina za proslavu otkrivanja pola vaše bebe.

Izvor: Dnevnik/Kurir/Darko Mulic