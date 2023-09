TEA TAIROVIĆ LAGALA KOLEGE DA BI DOŠLA DO CILJA! Ovako se pevačica borila da ostvari svoje snove: Bilo je TRAUMATIČNO

Tei Tairović u „Zvezdama Granda” nisu predviđali dobru muzičku karijeru, a nekoliko godina kasnije, stekla je veliku popularnost i ponela je titulu kraljice bakšiša, a za medije je otkrila kakvi su bili njeni počeci.

Kako je istakla, poslužila se i slatkim belim lažima, samo kako bi se dokopala muzičke scene.

- Ja sam počela da pevam sa jednim bendom iz Novoga Sada i lažno sam im se predstavila. Rekla sam da sam punoletna, da imam pevačkog iskustva, a bila sam maloletna i nisam imala iskustva. Nisam birala sredstva da stignem do svog cilja – rekla je Tairovićeva, ističući da joj je taj period bio veoma traumatičan i neizvestan.

- Imala sam samo želju da stanem na bilo kakvu binu, samo da me neko vidi i da me čuje. Bilo je to traumatično zaista. Nisam imala nikakav repertorar, nisam znala kako da komuniciram sa ljudima, ništa, a želela sam samo nastupam negde. Ja sam iz patika stala na štikle, nisam znala da hodam u njima – iskrena je bila pevačica za domaće medije.

