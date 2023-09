ON MARIJU KILIBARDU ČINI SREĆNOM Nikada je ovako nasmijanu nismo videli, svima otkrila kako živi sa sinom poznate glumice (FOTO)

Voditeljka Marija Kilibarda skoro tri godine je u skladnoj vezi sa Banetom Vučelićem, sinom naše glumice Ljiljane Dragutinović.

Par je na početku romanse svoju ljubav krio od očiju javnosti, ali sada Marija neretko njihove prelepe zajedničke trenutke deli i na društvenim mrežama.

Njih dvoje slobodno vreme provode tako što putuju po svetu, a sada su otputovali u Francsuku odakle se Marija oglasila na Instagramu.

Voditeljka je podelila njihovu fotografiju na kojoj su oboje nasmejani, a zatim i nekoliko fotografija kojma je želela da dočara koliko uživaju.

Inače, kada je Marija odlučila da o vezi sa Vučelićem progovori za javnost, tada je istakla da je on u njen život ušetao u pravom trenutku, unevši joj mir i spokoj.

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - rekla je voditeljka nedavno.

kurir.rs/blic