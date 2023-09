DALILA OTKRILA DETALJE UGOVORA SA ELITOM! Progovorila i o ŠUŠKANJU da li je u VEZI sa Zvezdanom Slavnićem!

Drugoplasirana takmičarka "Zadruge 5" Dalila Dragojević proslavila je 30. rođendan na jednom splavu u Beogradu.

- Postoje ciljevi i želje, ali to su tajne želje o kojima neću pričati. Očekivala sam da ću posle "Zadruge 5" raditi na Pinku kao voditeljka, ali to se tada nije ostvarilo, zaposlila sam se na drugom mestu, ali sada je sve došlo na svoje, vraćam se tamo gde pripadam. Biće to emisija koja će se bavii učesnicima "Elite". Videćete, a nekad ću i ući u rijaliti, ali isključivo kao voditeljka. Dosta nepoznatih ljudi je ušlo koje ja ne ulazi, još mi niko nije privukao pažnju. Kroz moje emisije ćete moći da upoznate zadrugare bolje - rekla je Dalila.

Dragojevićka je progovorila o odnosu sa Zvezdanom.

- Zvezdana sam ugostila jednom u svojoj emisiji i to je to, odigrali smo par mečeva i nemamo ništa privatno, pošto nije on moj tip zaista. Zvezdan mi neće biti dečko, ja bežim od rijaliti učesnika, a pošto on to jeste bežim od njega - istakla je ona, pa otkrila šta se dešava kod nje na ljubavnom planu:

- Moj novi dečko ne može biti rijaliti učesnik, želim nešto novo, ako uđe neko normalan u Zadrugu, onda ćemo da vidimo, nikad se ne zna. Želela bih da nađem dečka boljeg od sebe, imam dosta udvarača, ali trenutno sam solo. Sada me interesuje karijera, a ljubav ako dođe, dođe.

