"STALNO JE BESAN, IZ NJEGOVOG STANA ČULA SE BUKA" Komšije Nenada Aleksića Ša progovorile o njegovom razvodu od Vanje! OVO IM ČUDNO

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša nakon samo mesec dana braka razveo se od influenserke Vanje.

Iako se dosta spekuliše o razlozima raskida, par nije otkrio šta je bio okidač da se za kratko vreme raziđu. Mnogi nagađaju da je u pitanju bila ljubomora, kao i to da njegova bivša izabranica nije bila spremna za brak.

Njegove komšije su sada ispričale da se tokom njihovog zajedničkog života neretko čula buka iz stana.

- Tačno je da ne živi ona sada ovde sa njim, jedno vreme bili su nerazdvojni, ali dešavalo se više puta da vidim kako on ide za njom, dok ona histeriše dok idu ga stanu, gde se potom i nastavlja njihova svađa. Svako neka radi šta želi u svoja četiri zida, ali dosta su galamili i svađali se - rekla je žena koja živi sprat iznad Nenadovog stana.Reperov komšija ispričao je kako u poslednje vreme viđa Nenada besnog.

- Ne viđam ga, baš često, ali pre desetak dana izlazio je iz automobila i besneo nešto preko telefona, a onda i u liftu. I pre toga sam ga video besnog, da je čak i šutnuo ulazna vrata, što me je zaprepastilo. Ovako je dobar momak, gledali smo ga i u "Zadruzi". Ali i on kao i svako ima loše dane, ne zalazimo u to. Nisam čuo ni da se razveo.

Konobar iz obližnjeg kafića ispričao je da ne viđa repera u lokalu, iako je pre razvoda bio tu čest gost.

