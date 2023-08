"ISKORISTILA GA JE I OTIŠLA" Komšije repera Ša šokirane njegovim novim RAZVODOM! Ne zaboravljaju prvu ženu i Taru Simov

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da se Nenad Aleksić Ša nakon samo mesec i po dana od crkvenog venčanja razvodi od supruge Vanje Aleksić, posetili smo kraj u kom je par živeo.

foto: Printscreen/Instagram

U stanu na Novom Beogradu ostao je reper sam, njegova još uvek zvanična supruga je napustila taj prostor. Iz kog razloga, niko, pa ni muzičar ne zna. Mi smo porazgovarali sa Aleksićevim komšijama. U lokalu koji je u sklopu zgrade u kojoj se nalazi Nenadov stan smo pitali da li su u skorije vreme videli Ša i Vanju.

Zgrada u kojoj živi reper foto: Kurir

- Jao, opet ostavljen? Žena mu opet otišla? Pa užas. Ne znam zašto toliko nema sreće u ljubavi i da li je ovo karma zbog svega što je uradio Ivani. Do sad nisam znala da je opet slobodan. Pre par sati je prošao ovuda, bio je sam, ali nisam slutila da je stvarno sam. Često je bio sa tom devojkom - rekli su nam u lokalu.

Dečka koji je izlazio iz zgrade koje se nalazi pored reperove smo pitali ga li zna za novu informaciju iz života poznatog komšije.

- Jutros sam baš video naslov gde se pominje razvod i malo sam se šokirao. Čoveče, pre tri dana su sedeli u kafiću pored mene. Nisu delovali kao mnogo zaljubljen par jer je svako gledao u svoj telefon, ali im je to valjda posao.

U ovom lokalu su pre tri dana viđeni Ša i Vanja foto: Kurir

Ubrzo se pojavila komšinica iz zgrade kojoj smo postavili isto pitanje.

- Ma šta pričaš? Znaš kako ja sam na njega bila besna kad je ono uradio sa onom malom u rijalitiju. U poslednje vreme sam ga viđala sa ženom, delovali su složno. Kad se vraćam iz nabavke, a on prođe pored mene, pa nosi one kafe za poneti, pa razmišljam kako je lepo to što nosi ženi kafu u krevet. Nisam ih čula da se svađaju i da deluju nervozno.

Žena na koju smo naišli rekla nam je da zna ko je Ša jer je s njim isla u osnovnu školu. A na pitanje o njegovoj supruzi Vanji nije imala lepe reči.

- Ja njega znam iz osnovne, znam mu i brata, celu porodicu. Znaš kako kad on ima potrebu da priča javno o stvarima iz svoja četiri zida mogu i ja. Nije on cvećka, ali definitivno nije ni ona mala. On kad je ostavio prvu ženuu, promenila sam mišljenje o njemu. Sad kad ga sretnem ni ne javim mu se. Ta njegova je već bila u nekom braku, pa kao neka blogerka, znači želja za pažnjom i javnim životom. Mislim da je iskoristila šta je trebala i samo otišla dalje - rekla nam je ova komšinica i dodala:

foto: Printscreen Instagram

- Devojka nije više htela da se blamira sa likom koga je vukla za nos klinka koja nema ni 20 godina. Čovek u 40 i kusur godina ostavio ženu, vrednu, lepu, sposobnu zbog one devojke. Sramota ju je bilo verovatno, nije mogla da podnese da šeta s njim a svi se okreću i komentarisu ga kao nekog krelca, pogotovo ovde u kraju gde ga svi znaju. Nego se opet vraćam na ono trebala joj je malo popularnost ili kako se to kaže hajp, devojka iskoristila i otišla. Njemu je izgleda posle one prevare suđeno da ga iskoriste i ostave. Karma, rekla bih.

Marko Jović