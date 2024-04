OVAKO SE NIKOLA ROKVIĆ PRIPREMAO ZA PEŠAČENJE DO GRČKE! Ovaj put je planirao mesecima uz podršku porodice! Pomenuo i oca Marinka

Pre nekoliko dana u medijima je odjeknula vest da je pevač Nikola Rokvić krenuo na hodočašće u Grčku kako bi se u Atini poklonio moštima Svetog Nektarija Eginskog.

Pred sam polazak na put Nikola je otkrio da se priprema za veliki izazov i nagovestio humanitarnu misiju organizacije „Porodica“ koju je pokrenuo sa suprugom Bojanom Barović.

foto: Printskrin/Instagram

Iako tada nije želeo da otkrije da kreće peške put manastira u Grčkoj, pevač je napomenuo da se mesecima priprema za ozbiljan poduhvat.

-Uskoro ćete saznati, spremam se za jedan poduhvat. Sport je sastavni deo mog života i to nekako mi je Marinko usadio još dok smo bili mali. On je vodio sportski život, bavio se sportom. Volim da treniram, volim izazove, volim kada vidim da prevazilazim neke svoje granice koje čovek sam nametne. Da li iz strahova ili čega već. Uživam u prirodi, sada sam bio išao na Divčibare, dosta sam šetao, penjao se. Spremam se za jednu divnu stvar, a to ne smem da odajem – rekao je i otkrio kako uspeva da uskladi hobi sa poslovnim obavezama:

-Kada ne radim odem negde obavezno, sada sam imao dva vikenda da nisam radio, a to sam iskoristo da odem na planinu. Obično koristim i radne dane, pa odem da pešačim, volim da budem u formi, tegovi, šetnja, trčanje, svašta vežbam.

Nikola sa suprugom Bojanom ima troje dece, što je velika obaveza, ali ističe da se uz dobru organizaciju sve može postići.

foto: Printscreen

U porodici pronalazi snagu i inspiraciju za sve što želi da ostvari u životu, a deca i supruga su mu najveći vetar u leđa i na ovom putu.

-Dobro sam sve to isplanirao, dobra ishrana, suplementacija i dosta sna. Trudim se da kada ne radim, da legnem ranije kada i deca. Kada planirarim, oni svi krenu sa mnom, ostanu u hotelu, a ja odem na par sati da pešačim. Kada su deca u vrtiću i školi, onda treniram, beba je najviše vezana za majku, pogotovo noću kada je Bojana doji. Naravno da se i ja probudim kada je razdražljiva, pa je uspavam. Mislim da se uz dobru organizaciju sve može postići – istakao je Nikola i dodao da mu je supruga Bojana pravi životni oslonac.

-Sve zajedno radimo, trudim se da što više vremena provodim sa decom, za mene je porodica najbitnija stvar i nešto što mi je najvažnije. Mogu da ostanem bez svega ostalog, ali porodicu čuvam najviše. Baš sam nedavno slušao intervju jednog velikog pevača i on kaže: „Sve bih dao da mogu da vratim vreme da ga provedem sa decom jer sam propustio odrastanje zbog karijere“. Tako da se ja trudim da sve podredim porodici i želim da budem tu u svakom segmentu njihovog odrastanja. Trudim se da uspem na oba polja, ali mi je porodica primarna. Bude teško, dosta energije zahteva ako želite i jedno i drugo, ali se sigurno može i nadam se da ću to dokazati– rekao je mladi Rokvić.

Kako je i sam u nekoliko navrata isticao porodica mu je na prvom mestu, a pevač je otkrio da li uskoro planira još dece.

foto: Printscreen Instagram

-Mislim da je dosta (smeh). Kada sam video koja je to ljubav i šta su deca, verovatno bih i ranije krenuo. Sada smo u godinama i mislim da je troje dovoljno, da smo mlađi išao bih na petoro– izjavio je Nikola.

Podsetimo, Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana osnovali su fondaciju koja ima za cilj da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, a pevač je pešaka krenuo put Atine, do manastira Svetog Nektarija Eginskog, i na tom putu će prikupljati sredstva za dečju onkologiju.

Kurir/Grand/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:43 Nikola Rokvić: Moji žuljevi su ništa kakve smo mi pretke imali