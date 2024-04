HIT IZJAVA DUNJE ILIĆ NASMEJAĆE VAS DO SUZA: Pevačica objavila sliku u kupaćem kostimu, pa se našalila na svoj račun (FOTO)

Dunja Ilić, sada Ajla Begović, nedavno se vratila u javni svet i izašla iz medijske ilegale, a eksluzivno za Kurir je govorila o svojim planovima za budućnost.

foto: Zorana Jevtić

Kada se nakon jednu deceniju pojavila u javnosti u potpuno drugačijem izdanju, svi su komentarisali njen izgled i kilograme koji joj kako njeni fanovi kažu, nikada bolje nisu stajali.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Ipak, Ajla nije zadovoljna svojim novim telom i oblinama te često ističe da želi da smrša, te pazi na ishranu ali i trenira.

Ajla neretko na društvenim mrežama objavljuje trenutke iz privatnog života, a često se i šali na svoj račun zbog čega je ljudi posebno vole.

Sada je objavila novu fotografiju u kupaćem kostimu gde se jasno vide sve njene obline, a hit komentarom nasmejala je sve.

foto: Printskrin/Instagram

- Pa to se sa međedom može rvati - napisala je Dunja i našalila se na svoj račun povodom novog fizičkog izgleda.

Podsetimo, Ajla se uskoro vraća na muzičku scenu sa novom pesmom.

- Nova pesma je u planu. Projekat koji će me promovisati kao tekstopisca i koji će otkriti sve ono što znam. Nudili su mi do sada da pišem, ali teme koje ne radim. Volim malo taj mrak, mistiku, melanholiju. Volim balade i takva je i ova pesma. Ne radim da bih se vratila ili gazila po estradi. Mislim da nikome nisam pretnja, pesma nije za klubove i diskoteke. Ne pravim pesmu za to. Balada je jako lepa i kvalitetna i definitivno nije za klubove. Možda što se tiče popularnosti mogu da budem problem, pa da pesma zaživi, ali ništa drugo. Tekst je biografski i vezan je za moju poslednju vezu i muškarca sa kojim sam završila odnos pre nekoliko meseci. Suština je da neko bira drugi put iako i dalje ima osećanja.

