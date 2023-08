"BRAK NIJE DEČJA IGRA!" Ša iznenađen, ne zna razlog zašto ga je žena NAPUSTILA! Reper ne može da dođe sebi!

Nenad Aleksić Ša ne zna razlog zbog kojeg ga je napustila supruga Vanja Aleksić.

Između njih je bilo sve u najboljem redu, te je on šokiran njenom odlukom da se razvedu.

foto: Printskrin/Instagram

U izjavi za Kurir reper je potvrdi da mu nije jasno kako su se on i Vanja našli u ovoj situaciji. Na naše pitanje koji je razlog raspada braka i to samo četiri meseca nakon venčanja u opštini i mesec i po dana nakon što su "da" rekli i u crkvi, on nam je rekao:

- Neka ona kaže razlog, ja ne znam stvarno šta bih rekao. Ne znam da li sam u šoku, da li sanjam i da li da se smejem na sve ovo. Nije brak dečja igra.

Podsetimo, Ša je izbrisao sve fotografije sa suprugom sa svog Instagrama nakon čega je za Kurir potvrdio da se razvodi.

- Ko želi da ide, neka ide - rekao je reper.

Kurir

Bonus video:

00:15 Oženio se Nenad Aleksić Ša