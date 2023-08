VANJA UHVAĆENA SA DRUGIM U LAJVU?! Posle vesti o RAZVODU sa Ša, evo šta je radila tiktokerka celu noć (FOTO)

Reper Nenad Aleksić Ša i njegova supruga Vanja se razvode samo nešto više od mesec dana nakon crkvenog venčanja!

- Da, istina je da se razvodim, samo ona nek kaže razlog, ja ne znam stvarno šta bih rekao. Ne znam da li sam u šoku, da li sanjam ili da se smejem na sve ovo. Nije brak dečja igra - potvrdio je Ša.

Kako je reper naveo, ova situacija duže traje i ona je napustila stan, ali je istakao da do prevare nije došlo.

foto: Printscreen Amidži šou

Vanja se uvek nije oglasila povodom ove situacije, ali je sinoć uhvaćena kako drži "lajv" sa drugim muškarcem. Vanja, koja je tiktokerka i influenserka, razgovarala je sa nepoznatim tiktokerom, a slike su se brzo proširile po društvenim mrežama.

foto: Printscreen

- Ša, ti plači, nju će Maša da teši - glasi komentara u jednoj od objava, a komentari su se samo nizali:

- Odmah je pitao: "Gde ti je ovaj", a ona kaže: "Nemam pojma, neću o tome da pričam" - navela je jedna korisnica.

- Ma, mala očigledno velika varalica, sve su one tu negde, nije se džaba rastala od prethodnog muža - složio se jedan korisnik.

foto: Printscreen/Instagram

- Da neće ova u "Zadrugu"? - upitao se drugi korisnik.

Podsetimo, Vanja i Ša su u aprilu ove godine na njegov rođendan imali građansko venčanje, dok se crkveno odigralo u njenom rodnom gradu Kraljevu krajem prošlog meseca. Ša je već bio braku sa Ivanom Aleksić, od koje se razveo nakon što ju je prevario u "Zadruzi 4" sa Tarom Simov. Da li je reper i ovog puta doživeo krah braka ili je u pitanju neka manja drama, ostaje da saznamo i ispratimo.

Ša je sinoć uklonio sve zajedničke fotografije sa Vanjom, a potom objavio svoju fotku i pesmu "Me, Myself and I", koju izvode Dži Izi i Bibi Reksa. Pemsa govori o osobi koja je ostala sama, a Ša je izdvojio sledeće stihove:

- O, samo smo ja, ja i ja, solo vožnja dok ne umrem. Imam sebe za ceo život, nije mi potrebna druga ruka da je držim. Čak i kad je noć hladna, imam vatru u duši - glase stihovi koje je Ša izdvojio.

kurir.rs/republika.rs

