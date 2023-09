OVO JE RAZLOG RAZVODA VANJE I ŠA! Prebacivali jedno drugom, svađali se, ona više nije mogla da izdrži! Umešali se i RODITELJI!

Bivši zadrugar i reper Nenad Aleksić Ša i tiktokerka Vanja razveli su se, što bi naš narod rekao, i pre nego što su se venčali!

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube, Nemanja Nikolić

Njih dvoje su se pre mesec i po dana jedno drugom zakleli na večnu ljubav u crkvi, a u aprilu pred matičarem, a pre neki dan su rešili da se razvedu.

Razlog za to je, kako saznajemo, ljubomora. Nenad je na svom Instagramu obrisao sve fotografije sa suprugom Vanjom i otpratio je sa društvenih mreža.

- Velika je to ljubav bila, a još veća ljubomora. Sve je bilo lepo, krasno, sjajno i bajno dok nisu počeli da ispoljavaju tu osobinu koja im je upropastila brak. Ša je Vanji zabranjivao da izlazi s drugaricama i zamerao joj na mnogim stvarima, što je ona tolerisala do određene granice. I njoj su smetale poruke koje je dobijao od raznih žena na društvenim mrežama. Roditelji i prijatelji su razgovorom pokušavali da ih umire, ali uzalud. Usijane obe glave nikako da se ohlade. Prepirke su bile toliko učestale da su odlučili da se raziđu. On sad planira da uđe u rijaliti, a ona nastavlja sa svojim životom. Nažalost, tako se završilo, nije im bilo suđeno da ostare zajedno kako su planirali - priča nam izvor upućen u pomenuta dešavanja.

foto: Printscreen/Instagram

Ša je suprugu Ivanu Aleksić prevario u "Zadruzi" sa Tarom Simov, pa su se odmah po izlasku iz rijalitija razveli. Ljubav između Tare i Ša nije potrajala i ona se ubrzo posvetila novom partneru i detetu koje su nedavno dobili, dok je Ša sklopio brak s Vanjom. Ipak, njihova ljubav nije potrajala.

Kurir.rs

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša