Milica Pavlović se SKINULA U BIKINI: Saznali smo sve DETALJE sa luksuznog letovanja u Portugaliji!

PMlada muzička zvezda Milica Pavlović je poslednje dve godine reklo bi se nezaustavljiva, budući da je odmah nakon veoma uspešnog albuma „Posesivna“ nastavila da ozbiljnim tempom radi na svojoj karijeri, te je u veoma kratkom roku održala spektakularan solistički koncert u „Čairu“ u Nišu, odradila američku turneju, objavila peti studijski album „Lav“ i zakazala koncert u „Štark Areni“ u Beogradu za 23. decembar.

Odmah nakon što otvorila prodaju karata za Sektor 400, iako je ostalo još četiri meseca do koncerta u „Štark Areni“, Milica je iskoristila desetak slobodnih dana da se odmori od letnje turneje i napuni baterije za sve ono što joj predstoji. Kao destinaciju za odmor je ove godine odabrala Portugaliju, budući da je obišla gotovo ceo svet, a da u ovoj zemlji do sada nije boravila. Da je rešena da odmori, ali i da se upozna sa pomenutom zemljom, njenim lepotama, znamenitostima i kulturom potvrđuje i to što je u toku odmora promenila čak tri grada. Pavlovićeva je očigledno oduševljena lepotama Portugalije, te je tako sa svojim pratiocima na društvenim mrežama delila lepote ove zemlje i mogli smo da ispratimo kako izgledaju brojne lepote u Lisabonu, Portu i gradu Faro.

Sudeći po sadržaju koji je Milica objavila, pored znamenitosti ovu priliku je iskoristila i da poseti mnoga eksluzivna mesta, a posebno joj je bilo interesantno da isprobava slatkiše i da posećuje veoma poznate vinarije, koje obilaze svi oni koji su veliki ljubitelji dobrog i kvalitetnog vina. Sem toga, pre nekoliko dana je pokazala kako izgleda njeno lice bez šminke i dobila brojne komplimente na račun svoje prirodne lepote, dok je sada oduševila sve kada se skinula u kupaći kostim i to po prvi put ovog leta. „Prezgodna si“, „Lepotica naša prirodna“, „Koliko je lepo videti zgodnu i seksepilnu devojku u kupaćem kostimu, a da ne izgleda prosto“, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Desetak dana, tri lokacije, avionske karte, luksuzna mesta i hoteli... Nema sumnje da je ovo letovanje Milicu koštalo zaista papreno, po slobodnoj proceni reklo bi se i oko desetak hiljada evra, ali sudeći po tome koliko radi i da je stalno u poslu, zaslužila je. Radi podsećanja, Milica je pre nekoliko dana publici najavila da ih odmah po njenom povratku u Srbiju očekuju neka lepa iznenađenja i da je čak i na odmoru stalno bila na vezi sa svojim timom. Do tada, karte za koncert u „Štark Areni“ možete kupiti na sajtu Efinity.rs

