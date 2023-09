ZVANICAMA PLATILI ŠMINKU I FRIZURU! Otkriveno koliko je koštala SVADBA Matore i Anite u CG! Od cifre BOLI GLAVA

Rijaliti učesnice Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović venčale su se u Crnoj Gori, a za ovo venčanje su dale više od 25.000 evra.

Naime, Jovana i Anita su postale deo "Elita" i Matora je prepričavala svojim novim cimerkama detalje oko svadbe nje i Anite Stanojlović.

- Ja sam htela sve i svašta na svadbi. Ketering i svašta nešto, a ja sam za pet dana napravila svadbu - rekla je Matora.

- Pa dobro tvoj dan tako to ide - rekla je Teodora.

- Ma gde bre, niko nije pipnuo hranu, svi su samo igrali pevali - rekla je Matora pa dodala:

- Svadba 25.000 evra, plus venčanica, odelo, svim gošćama sam platila šminku, frizuru, a samo prevoz nisam jer nisam znala kako će ko da dođe - rekla je Matora.

- Prelepo - dodala je Teodora.

- Ma da i Desingerica je došao da nas tetovirao sve ko je hteo, a sve rešila moja Tamara, a on nam je svima napravio foru sa tetovažama, napravi foru lik, a niko to nije izvalio do Đedovića koji nam je rekao da nismo normalno. Imali smo DJ, i onda se desilo da je lik kod koje su moje drugarice radile nokte, obezbedio nam je bend, ja sam se oduševila - rekla je Matora.

