Aleksandra Mladenović radi punom parom, što pokazuje njen novi album.

Pevačica je otkrila da li je neka od novih pesama autobiografska - ali i šta je maštala pre nego što je postala pevačica i da li bi se ostvarila u ulozi majke.

- Nož u leđa je moja autobiografska pesma. Kad sam čula pesmu, odmah sam je uzela. Ima i drugih koji prate moj život - iskrena je Aleksandra.

Otkrila je i šta je maštala još kao dete.

- Sanjala sam dok sam stajala na terasi kao mala da držim koncert i volela bih da mi se taj san ostvari u Nišu - rekla je.

03:48 KAKO ĆU JA TO DA DRŽIM U RUKAMA? Aleksandra Mladenović otkrila o čemu je maštala kao dete i kad planira DA POSTANE MAJKA

A na pitanje mašta li i da postane majka, Mladenović je rekla:

- Ne zna se to nikad, trenutno nemam muškarca (smeh), ali kad se to dogodi, svakako da ću biti spremna. Sećam se kad sam bila s mamom i videla neku bebu, samo pitala kako ću ja to da držim u rukama - otkrila je Aleksandra.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:05 Aleksandra Mladenović - Rita Oru je stigla karma