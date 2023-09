"POSTOJI JEDNA FOTOGRAFIJA..." Ana preti kumi na SRAMAN NAČIN! Milena se rasplakala, kroz suze priznala: BOLI ME IZDAJA

Svi su i dalje u šoku zbog priča koje je iznela Milena Kačavenda!

- Moram još da kažem, Zvezdan kakav god da je, nije me posle rijalitija zvao da se obračunamo. U mnogim situacijam sam ispala glupa. Zvezdana ću da aboliram, a Acu Bulića ću zvati prestolonaslednik do kraja rijalitija -počela je Milena.

- Da li su Ana i Aca u vezi? - pitala je Ivana.

- Anđela je meni decidno rekla da su oni u vezi i da ne znaju šta da rade sa psihijatrijskim slučajem. Laže zbog teme od 2 miliona evra i tog fudbalera, koga mi je žao sada. Žao mi je i mene koja sam ispala glupa kao k***c -rekla je Milena.

- Nisam neko ko pušta suze lako, ali izdaju ne podnosim a za sve pretnje ću se obračunati na sopstven način. Ja sam mislila da će ona odneti pobedu i nastaviti da podržava sve žene nasilja a sada me ljudi pitaju za fondaciju za koju ja nisam ni rekla da ću se bavati. Sada to planiram da ispravim - rekla je Milena.

- Ana je rekla da pokaže gde je Zvezdanu mesto dok si je ti branila, šta misliš da li ona njega voli? - pitala je voditeljka.

- Da mi je rekla da ga voli i da hoće da ga vrati ja bih je podržala. Na ulasku je bio spektakl da bi se posle 7 dana desilo to da mu meri temperaturu. Upozorila sam je da se ne ostrvi na Anđelu a tačno je uradila to. Posle dve nedelje sam znala da je ušla da ga vrati i da me je namagarčila - rekla je Milena.

- Da li bi se ona vratila Zvezdanu? - pitala je Ivana.

- Da, ali Zvezdan sada neće, nije hteo ni tada. Mislila sam da će njega da strefi srce jer je mislio da neće ući. Bilo mi je suludo i da je dobra sa Majom - rekla je Milena.

- Kako si reagovala na pesmu "Ćelavi"?- pitala je Ivana.

- Jao, kako se pro**ala od svog jada, a trpeo je papir. Umislila je da je neka spisateljica - rekla je Milena.

- Da li si bila upućena u to da redovno kocka? - pitala je Ivana.

- Ne, ja sa pop**dela kada mu je poslala onu kazino tortu, a na to ste navučeni. Prebili su i jednu devojku koja joj je uvalila muža u problem. Došla sam u situaciju da pljujem nešto što sam branila a to ne volim. Ovde trebaju velika m**a -rekla je Milena.

- Ana je mislila da ja ne znam šta to ona ima u tabletu, a znam sve. Postoji jedna fotografija na koju sam se ja šokirala, vezano za period posle moga razvoda. Prvo sam bila jako mršava nakon toga i genuralno lošem stanju i otišla sam na kliniku koja se bavi bolestima zavisnosti. Slika moja je iz bolnice gde sam bila zbog insomnije i hiperbulimije. Uradili su mi psihoanalizu i rekli da je dobro što sam došla, završila sam 7 dana psihostabilizaciju - počela je Milena pa nastavila:

- Uzima moj selfi iz bolnice gde imam aparat koji stimuliše mozak da proizvodi hormon sreće. Tu fotografiju ona daje svojim lavicama i kači audiozapise uz to. Te stvari sam rekla pa sam rekla, doduše dosta je izvučeno iz konteksta. Ja sve to dobijam i gledam i razmišljam. Ona je u rijalitiju bila na lekovima koje je uzimala na svoju ruku. Ja sam je zaklela u dva dete da kada izađe da je odvedem na tu istu psihostabilizacij a kada je izašla nije htela da čuje, da bi meni pretila sa tim fotografijama - rekla je Milena. U trenutku kada je ona saznala da je napolju ne čeka 100.000 evra i pokloni, tada je krenuo naš najveći sukob. Jezivo se osećam posle svega - iskrena je Milena.

