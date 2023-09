"ISPRAĆALA JE ZVEZDANA U SVAKU PLJAČKU" Kuma Nacionale otkrila nove ŠOK detalje, a evo čime ju je Ana Ćurčić najviše UJELA za SRCE

Milena Kačavenda ušla je u rijaliti Elita kako bi raskrinkala Anu Ćurčić, drugoplasiranu iz Zadruge, kojoj je bila najveća podrška. Kuma Nacionale donela je čvrstu odluku da ne štedi doskorašnju prijateljicu.

- Kako si se osećala, je l' te je pogodilo, je l' si imala slom - pitala je voditeljka.

- Jezivo. To je udarac još jedan u nizu. Mnogi ljudi su mi govorili da se u određenim godinama ne stiče prijateljstvo. To nije tačno! Moja baba pokojna je govorilka: "Bolje dobar komšija, nego loš brat" i to je živa istina. Otišla sam u crkvu zapalila sveću za žive i rekla: "Ovo je poslednji put da me je neko zaj**o". Ja sam izložena medijima, a neka druga vrata su se otvorila. Verovatno mi je ovaj gore režiser namestio sve. Rekla sam: "Šta će ona kada je i Aca Bulić napusti?"... Imam ja naravno emociju. Puno je tema, ja na sve imam odgovore, gomila stvari će biti iznešena. Ja sam svaku svoju analizu plaćala 8.500 dinara, jer sam bila narkos, alkoholičar i ostalo. Ono što je mene najviše ujelo, smrade jedan glupi. Ovo su njene poslednje reči: "Milena, ti si pametna, uradi za svoj marketing", danas mi se to zamera. Niti sam se predstavljala, niti reklamira, ja sam nivo turpijanja gde hoćeš da izgledaš kao Ceca, a imaš glavu kao bosanske naćve... Meni nije trebala reklama u Srbiji, da mi imala 602 babe - rekla je Milena.

Lepi Mića dobio je reč kako bi prokomentarisao ovu temu.

- Ja se sećam kada je Milena rekla da Zorica Ani nije prijatelj. Bio sam napadan, pa sam bio osuđen da sam ja to zakuvao i da sam mozak cele ekipe. Ona brani svoju drugaricu, ja bih isto tako branio da sam u spoljnom svetu. Prvo pitanje je bilo: "Da te nije prevario i da je doneo pare kući, da li bi bio nasilnik?", drugo, rekao je da ne voli Anu, nego Anđelu, pa je počela priču o nasilju i tako dalje...Nisam je ovako zamišljao. Ja znam njoj drage ljude, kuma je dobar prijatelj sa mojim nekim pokojnim drugom. Ovde je Zorica prestavljena kao Paraskeva - rekao je Mića.

foto: Pritnscreen

- Ja sam joj pomogla i obučila je za taj posao kojim se danas bavi. Svugde sam bila, imala je dobre uslove, moram da kažem da niko osim praziluk gospođe nije dobio pogrdan nadimak. Napravila sam ono čuveno: "Je l' si oprala zubiće?" i to ne zato što je prevarila, nego kada sam videla da pljuje - rekla je Kačavenda.

- Kada smo izlazili, tačno ovde smo stajali Ana i ja. Rekla mi je ko je njen kum, moj dobar prijatelj, ja sam samo pitao: "Zašto nisi to rekla?", znači ona je krila jer joj je loš odnos sa mnom odgovarao - dodao je Mića.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ja sam znala da Ana nije ispravna u svojim stvarima, ali se neke stvari nisu ticale mene. Ja sam bila prozivana što nisam prijavljivala nasilje... Ana je znala za svaku pljačku u koju je Zvezdan odlazio i ispraćala ga je u pljačku. Vrlo bitnu stvar sam zaboravila da kažem, rekla je da će da izgrmi kada izađe. Kada ga je ovde optuživala, a onda on trči kao pijan oko plota - rekla je Kačavenda.

kurir.rs

